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Наймодніше морозиво: готується миттєво
Багато страв розлітаються інтернетом, стаючи популярними завдяки знаменитостям. Морозиво з оливковою олією і крупною сіллю — одна з них. Коли його приготував всесвітньо відомий кулінар Джеймс Олівер, багато хто прийшов у захват. Новий сплеск популярності ласощі отримали завдяки відомій співачці Дуа Ліпі, яка любить незвичайні поєднання смаків.
Спробуйте таке морозиво — і, можливо, воно стане вашими улюбленими ласощами. Тоді ви захочете його приготувати не раз. А влітку морозиво, як відомо, один із найпопулярніших десертів.
Кулінарка Елла Іванова пропонує доповнити таке морозиво листям м'яти, чебрецю або базиліку, а сіль використовувати лавандову або м'ятну. Така сіль є у продажу, але її дуже легко і приготувати в домашніх умовах. https://fakty.ua/438 951-myatnaya-sol-idealna-dlya-letnih-salatov
Модне морозиво
- Ванільне морозиво
- Оливкова олія
- Крупна сіль (може бути лавандова або м'ятна)
- М'ята або базилік чи чебрець (за смаком)
Кульки морозива щедро полийте оливковою олією і посипте крупною сіллю. Подавайте красиво, прикрасивши м'ятою або базиліком (чи чебрецем).
І смачного!
Нагадаємо про те, як приготувати смачне морозиво без цукру.
Фото з альбому Елли Іванової70
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