41.11 / 41.71 46.15 / 46.92
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Наймодніше морозиво: готується миттєво

22:01 14 травня 2025
Морозиво з оливковою олією і крупною сіллю

Багато страв розлітаються інтернетом, стаючи популярними завдяки знаменитостям. Морозиво з оливковою олією і крупною сіллю — одна з них. Коли його приготував всесвітньо відомий кулінар Джеймс Олівер, багато хто прийшов у захват. Новий сплеск популярності ласощі отримали завдяки відомій співачці Дуа Ліпі, яка любить незвичайні поєднання смаків.

Спробуйте таке морозиво — і, можливо, воно стане вашими улюбленими ласощами. Тоді ви захочете його приготувати не раз. А влітку морозиво, як відомо, один із найпопулярніших десертів.

Кулінарка Елла Іванова пропонує доповнити таке морозиво листям м'яти, чебрецю або базиліку, а сіль використовувати лавандову або м'ятну. Така сіль є у продажу, але її дуже легко і приготувати в домашніх умовах. https://fakty.ua/438 951-myatnaya-sol-idealna-dlya-letnih-salatov

Модне морозиво

РЕКЛАМА
  • Ванільне морозиво
  • Оливкова олія
  • Крупна сіль (може бути лавандова або м'ятна)
  • М'ята або базилік чи чебрець (за смаком)

Кульки морозива щедро полийте оливковою олією і посипте крупною сіллю. Подавайте красиво, прикрасивши м'ятою або базиліком (чи чебрецем).

І смачного!

Нагадаємо про те, як приготувати смачне морозиво без цукру.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Базова соціальна допомога: Сергій Коробкін пояснив, хто зможе з липня отримувати 4500 грн щомісяця

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

шведський стіл

Етикет шведського столу: деякі правила вас здивують

Британська королівська родина

Шансів немає: Букінгемський палац підтвердив підозри щодо принца Гаррі та Меган Маркл

Наступний матеріал
Новини партнерів