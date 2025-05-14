Наймодніше морозиво: готується миттєво

Багато страв розлітаються інтернетом, стаючи популярними завдяки знаменитостям. Морозиво з оливковою олією і крупною сіллю — одна з них. Коли його приготував всесвітньо відомий кулінар Джеймс Олівер, багато хто прийшов у захват. Новий сплеск популярності ласощі отримали завдяки відомій співачці Дуа Ліпі, яка любить незвичайні поєднання смаків.

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Спробуйте таке морозиво — і, можливо, воно стане вашими улюбленими ласощами. Тоді ви захочете його приготувати не раз. А влітку морозиво, як відомо, один із найпопулярніших десертів.

Кулінарка Елла Іванова пропонує доповнити таке морозиво листям м'яти, чебрецю або базиліку, а сіль використовувати лавандову або м'ятну. Така сіль є у продажу, але її дуже легко і приготувати в домашніх умовах. https://fakty.ua/438 951-myatnaya-sol-idealna-dlya-letnih-salatov

Модне морозиво

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Ванільне морозиво

Оливкова олія

Крупна сіль (може бути лавандова або м'ятна)

М'ята або базилік чи чебрець (за смаком)

Кульки морозива щедро полийте оливковою олією і посипте крупною сіллю. Подавайте красиво, прикрасивши м'ятою або базиліком (чи чебрецем).

І смачного!

Нагадаємо про те, як приготувати смачне морозиво без цукру.

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Фото з альбому Елли Іванової

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