Вартість холодної води може зрости до 200 грн за куб: Попенко пояснив, кого з українців змусять платити більше

Через неефективність української системи нарахувань, яка спрямована виключно на збільшення платежів для споживачів, жителям невеликих міст доведеться платити більші суми у платіжках за воду.

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Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі виданню «Главред».

За його словами, сталою практикою є те, що місцеві виконавчі комітети ухвалюють рішення щодо підвищення тарифів для населення. Причиною цього є зростання вартості електроенергії.

«На сьогодні вартість електроенергії на ринку зросла на 70% порівняно з минулим роком. Не всі органи місцевої влади можуть компенсувати цю різницю коштом місцевих бюджетів, тому змушені підвищувати тарифи для населення», — пояснив Попенко.

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Крім цього рівень підвищення тарифів залежить від інших чинників, як от кількість абонентів, довжина та технічний стан мереж, дата їх побудови тощо. Чим менше споживачів — тим дорожча вартість послуг.

«Потрібно зрозуміти, що більшість водоканалів із кількістю абонентів до 70−80 тисяч є збитковими — їхні тарифи фізично не покривають собівартість послуг. А якщо встановити ринкові тарифи для таких водоканалів, ціни будуть у 7−8 разів вищими за середні. Наприклад, при середньому тарифі 40−50 грн, реальна економічно обґрунтована ціна для малих водоканалів — 100−200 грн. Зрозуміло, що більшість споживачів просто не зможуть платити такі суми», — додав глава Союзу споживачів комунальних послуг.

Тому кожен малий водоканал має свою специфіку і деякі місцеві влади, ухвалюючи рішення про підвищення, враховують також потребу у фінансуванні капітальних ремонтів. Водночас не існує чіткої «вилки» для підвищення.

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Наприклад, у місті Малин, що на Житомирщині, тарифи на воду підвищили до 100 гривень, в той час як в окремих населених пунктах Київської області тариф виріс з 30 до 80 гривень. В той же час мешканці Нікополя, Марганця і Покрова платять за воду по тарифах до 124−130 гривень.

«Це свідчить про те, що все залежить від економічної ситуації та рішень місцевої влади — хтось діє обережно, хтось радикальніше. Натомість в обласних водоканалах ситуація інакша — там тарифи не підвищували з 2022 року. І тут проблема не лише економічна, а й політична. Водоканали вже давно заявляють про необхідність підвищення тарифів, оскільки наявні не покривають витрати, оскільки ані місцеві, ані обласні бюджети не завжди мають змогу надати необхідну компенсацію», — зауважив Попенко.

Але проблема в тому, що НКРЕКП і Кабмін наразі не готові ухвалювати рішення про підвищення тарифів на загальнодержавному рівні. І, найімовірніше, їх і не буде, тому навряд чи великі водоканали зможуть підвищити тарифи цього року.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

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Нагадаємо, раніше Олег Попенко попереджав, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5−10 грн за кубометр.

Напередодні експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук також попередив, що в Україні досі діє мораторій на підвищення тарифів на холодну і гарячу воду, але у найближчому майбутньому це може змінитися.

Нагадаємо, раніше Олег Попенко пояснив, що Кабмін готує рішення, яке може позначитися на тарифах і цінах уже цього року.

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