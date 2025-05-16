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Рогалики на сирному тісті: смачно так, що не відірватись

20:08 16 травня 2025
Рогаліки на сирному тесті

Що може бути краще, ніж домашнє печиво для затишного сімейного чаювання. Рогалики на сирному тісті — це ідеальний варіант. Усередині ніжні, ароматні, зверху апетитна хрустка скоринка. Готуються вони легко та швидко, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

«Дуже вже у нас полюбилися такі рогалики. Сподобалися не лише смаком і простотою виготовлення, а й складом», — каже вона.

Складники:

  • 250 г кисломолочний сир
  • 200 г масло
  • 1 ч. л ванільний цукор
  • 5 ст. л цукор
  • 0,5 ч. л сода
  • 350−400 г борошно
  • 150 г горіхи

Приготування:

Замісити м’яке тісто та розкачати. На розрізане тісто посипати начинку та сформувати. Випікати до золотавої скоринки.

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Детальніше — у відео.

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