Рогалики на сирному тісті: смачно так, що не відірватись

Що може бути краще, ніж домашнє печиво для затишного сімейного чаювання. Рогалики на сирному тісті — це ідеальний варіант. Усередині ніжні, ароматні, зверху апетитна хрустка скоринка. Готуються вони легко та швидко, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

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«Дуже вже у нас полюбилися такі рогалики. Сподобалися не лише смаком і простотою виготовлення, а й складом», — каже вона.

Складники: 250 г кисломолочний сир

200 г масло

1 ч. л ванільний цукор

5 ст. л цукор

0,5 ч. л сода

350−400 г борошно

150 г горіхи

Приготування:

Замісити м’яке тісто та розкачати. На розрізане тісто посипати начинку та сформувати. Випікати до золотавої скоринки.

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Детальніше — у відео.

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