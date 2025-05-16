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Рогалики на сирному тісті: смачно так, що не відірватись
Що може бути краще, ніж домашнє печиво для затишного сімейного чаювання. Рогалики на сирному тісті — це ідеальний варіант. Усередині ніжні, ароматні, зверху апетитна хрустка скоринка. Готуються вони легко та швидко, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
«Дуже вже у нас полюбилися такі рогалики. Сподобалися не лише смаком і простотою виготовлення, а й складом», — каже вона.
Складники:
- 250 г кисломолочний сир
- 200 г масло
- 1 ч. л ванільний цукор
- 5 ст. л цукор
- 0,5 ч. л сода
- 350−400 г борошно
- 150 г горіхи
Приготування:
Замісити м’яке тісто та розкачати. На розрізане тісто посипати начинку та сформувати. Випікати до золотавої скоринки.
Детальніше — у відео.
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