Яскрава візитівка весни: готуємо салат зі спаржею

У сезон спаржі неодмінно потрібно приготувати смачний та корисний салат. Він апетитний, корисний та презентабельний. Тому сміливо подавайте гостям на святковий стіл, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

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Салат зі спаржею

Складники:

500 г спаржі

200 г полуниці

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150 г руколи

70 г сиру фета

цедра 1-го лимона

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оливкова олія

бальзамічний соус

гірчиця

0,5 ч. л. меду

орегано

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сіль

перець

Приготування

Викласти на тарілку всі інгредієнти та полити заправкою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про овочевий салат, який готується в банці. Незвичний рецепт запропонувала кулінарка Елла Іванова, яка дуже любить експериментувати на кухні.

Фото Анніни Карпенко

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