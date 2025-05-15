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20:09 — 15 травня 2025
Яскрава візитівка весни: готуємо салат зі спаржею
У сезон спаржі неодмінно потрібно приготувати смачний та корисний салат. Він апетитний, корисний та презентабельний. Тому сміливо подавайте гостям на святковий стіл, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Салат зі спаржею
Складники:
500 г спаржі
200 г полуниці
150 г руколи
70 г сиру фета
цедра 1-го лимона
оливкова олія
бальзамічний соус
гірчиця
0,5 ч. л. меду
орегано
сіль
перець
Приготування
Викласти на тарілку всі інгредієнти та полити заправкою.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про овочевий салат, який готується в банці. Незвичний рецепт запропонувала кулінарка Елла Іванова, яка дуже любить експериментувати на кухні.
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Фото Анніни Карпенко49
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