41.11 / 41.69 46.13 / 46.83
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Яскрава візитівка весни: готуємо салат зі спаржею

20:09 15 травня 2025
Салат зі спаржею. Фото Анніни Карпенко

У сезон спаржі неодмінно потрібно приготувати смачний та корисний салат. Він апетитний, корисний та презентабельний. Тому сміливо подавайте гостям на святковий стіл, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Салат зі спаржею

Складники:

500 г спаржі

200 г полуниці

РЕКЛАМА

150 г руколи

70 г сиру фета

цедра 1-го лимона

РЕКЛАМА

оливкова олія

бальзамічний соус

гірчиця

0,5 ч. л. меду

орегано

РЕКЛАМА

сіль

перець

Приготування

Викласти на тарілку всі інгредієнти та полити заправкою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про овочевий салат, який готується в банці. Незвичний рецепт запропонувала кулінарка Елла Іванова, яка дуже любить експериментувати на кухні.

Читайте також: Зелений салат з незвичною заправкою: простий і дуже апетитний

Фото Анніни Карпенко

49

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сирний кекс за рецептом фудблогерки Таллі Королеви

Духмяний кекс з кисломолочним сиром: порадуйте себе цією корисною випічкою

Як уникнути штрафу за непристебнутий пасок безпеки&nbsp;— Фото: Патрульна поліція Києва

Як водію уникнути штрафу за непристебнутий ремінь безпеки: важливий нюанс

Медовик. Фото Тетяни Петришиної

Ідеальний медовик, який завжди виходить: приготуйте, бо дуже смачно

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Терезам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Мир», а Тельцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 16 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів