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Полунична галета на сирному тесті від переможниці «МайстерШефа»: «о боже, як смачно!»

18:12 16 травня 2025
Рецепт полуничної галети на сирному тісті

Переможниця 12-го сезону «МайстерШеф» Валерія Матрохіна, яка раніше запропонувала рецепт маринованої цибулі, розповіла як приготувати полуничну галету на сирному тісті.

«Полунична галета на сирному тісті або полуничне „о боже, як смачно!“» — написала вона.

Інгредієнти:

Для тіста:
Вершкове масло 82,5% (холодне) — 90 г
Борошно — 180 г
Кисломолочний сир — 100 г
Цукор — 40 г
Дрібка солі
Крижана вода (за необхідністю)
Жовток — для змащування

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Для начинки:
Свіжа полуниця — 350 г
Цукор — 40 г
Кукурудзяний крохмаль — 1 ст л
Вершковий сир — 150 г + 2 ст л цукрової пудри

Спосіб приготування:

Спочатку холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. З’єднуємо його з борошном і кисломолочним сиром, перетираючи руками або у блендері до стану дрібної крихти.

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Далі додаємо туди ж цукор та сіль, поєднуємо. Якщо сир був не вологим та тісто не збирається до купи, то додаємо трішки крижаної води. Швидко замішуємо тісто — воно має бути пластичним, але не липким.

Потім загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо у холодильник на пів години.

Тим часом нарізаємо полуницю, але поки не змішуємо її з крохмалем і цукром. Цей крок краще робити безпосередньо перед формуванням галети, щоб ягоди не пустили багато соку.

Розігріваємо духовку до 180 °C.

Охолоджене тісто розкачуємо у великий круг (розкачуємо не тоненько) на аркуші пергаменту та переносимо тісто разом із ним на деко. У центр викладаємо вершковий сир змішаний з пудрою. Загалом шар з вершковим сиром не обов’язково, дуже смачно і без нього.

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Далі поєднуємо полуницю з цукром та крохмалем, викладаємо її зверху. Важливо залишити по краях близько 4−5 см тіста. Загортаємо краї до центру, частково покриваючи начинку.

Змащуємо бортики жовтком (можна додати до жовтка ще 1 ст л молока або вершків) і щедро посипаємо цукром.

Випікайте до золотистої скоринки — приблизно 35−40 хвилин (залежно від духовки).

Не засмучуйтесь, якщо трішки рідини витече з галети, це ніяк не впливає на смак.

«Подаємо з морозивом, або без нього, в будь-якому випадку буде бомбічно», — написала Матрохіна.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати галету з яблуками та корицею.

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