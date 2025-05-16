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Полунична галета на сирному тесті від переможниці «МайстерШефа»: «о боже, як смачно!»
Переможниця 12-го сезону «МайстерШеф» Валерія Матрохіна, яка раніше запропонувала рецепт маринованої цибулі, розповіла як приготувати полуничну галету на сирному тісті.
«Полунична галета на сирному тісті або полуничне „о боже, як смачно!“» — написала вона.
Інгредієнти:
Для тіста:
Вершкове масло 82,5% (холодне) — 90 г
Борошно — 180 г
Кисломолочний сир — 100 г
Цукор — 40 г
Дрібка солі
Крижана вода (за необхідністю)
Жовток — для змащування
Для начинки:
Свіжа полуниця — 350 г
Цукор — 40 г
Кукурудзяний крохмаль — 1 ст л
Вершковий сир — 150 г + 2 ст л цукрової пудри
Спосіб приготування:
Спочатку холодне вершкове масло нарізаємо кубиками. З’єднуємо його з борошном і кисломолочним сиром, перетираючи руками або у блендері до стану дрібної крихти.
Далі додаємо туди ж цукор та сіль, поєднуємо. Якщо сир був не вологим та тісто не збирається до купи, то додаємо трішки крижаної води. Швидко замішуємо тісто — воно має бути пластичним, але не липким.
Потім загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо у холодильник на пів години.
Тим часом нарізаємо полуницю, але поки не змішуємо її з крохмалем і цукром. Цей крок краще робити безпосередньо перед формуванням галети, щоб ягоди не пустили багато соку.
Розігріваємо духовку до 180 °C.
Охолоджене тісто розкачуємо у великий круг (розкачуємо не тоненько) на аркуші пергаменту та переносимо тісто разом із ним на деко. У центр викладаємо вершковий сир змішаний з пудрою. Загалом шар з вершковим сиром не обов’язково, дуже смачно і без нього.
Далі поєднуємо полуницю з цукром та крохмалем, викладаємо її зверху. Важливо залишити по краях близько 4−5 см тіста. Загортаємо краї до центру, частково покриваючи начинку.
Змащуємо бортики жовтком (можна додати до жовтка ще 1 ст л молока або вершків) і щедро посипаємо цукром.
Випікайте до золотистої скоринки — приблизно 35−40 хвилин (залежно від духовки).
Не засмучуйтесь, якщо трішки рідини витече з галети, це ніяк не впливає на смак.
«Подаємо з морозивом, або без нього, в будь-якому випадку буде бомбічно», — написала Матрохіна.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати галету з яблуками та корицею.17
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