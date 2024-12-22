Галета з яблуками та корицею: справжня магія смаку

Для тих, хто любить випічку, але не хоче довго возитися з борошном, галети — просто знахідка. Галета — це круглий плоский пиріг на основі простого пісочного тіста.

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«Заплющить очі, уявіть солодкі соковиті яблука в неймовірному поєднані з корицею. Ніжне тоненьке тісто, яке чудово тримає форму, хрумкі бортики і багато яблук», — ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно: 100 мл води,

100 мл олії,

щіпка солі,

280 г борошна,

1 ч. л. розпушувача,

1 пачка ванільного цукру,

0, 5 ч. л. кориці Додатково: РЕКЛАМА 3 — 4 яблука,

3 ч. л. цукру,

0, 5 ч. л. кориці Для змазки: сметана Для посипки: РЕКЛАМА ванільний цукор,

мигдальні пластівці

Приготування:

Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, корицю, щіпку солі (дуже маленьку), ванільний цукор. Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою, потім рукою. Тісто м 'яке, добре відстає від рук. Дайте охолонути, не розкачуючи тісто качалкою, придайте тоненьку форму долонями одразу на деку з пергаментом.

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Яблука наріжте шматочками, змішайте цукор та корицю. Начинку розподіліть по тісту, відступіть від краю приблизно 2 см, посипте цукром з корицею.

Сформуйте галету. Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром та мигдальними пластівцями. Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену.

Нагадаємо рецепт галети із фруктами.

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