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Галета з яблуками та корицею: справжня магія смаку

20:05 25 грудня 2024
Галета з яблуками та корицею. Фото Марини Гармаш

Для тих, хто любить випічку, але не хоче довго возитися з борошном, галети — просто знахідка. Галета — це круглий плоский пиріг на основі простого пісочного тіста.

«Заплющить очі, уявіть солодкі соковиті яблука в неймовірному поєднані з корицею. Ніжне тоненьке тісто, яке чудово тримає форму, хрумкі бортики і багато яблук», — ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

  • 100 мл води,
  • 100 мл олії,
  • щіпка солі,
  • 280 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 пачка ванільного цукру,
  • 0, 5 ч. л. кориці

Додатково:

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  • 3 — 4 яблука,
  • 3 ч. л. цукру,
  • 0, 5 ч. л. кориці

Для змазки:

  • сметана

Для посипки:

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  • ванільний цукор,
  • мигдальні пластівці

Приготування:

Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, корицю, щіпку солі (дуже маленьку), ванільний цукор. Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою, потім рукою. Тісто м 'яке, добре відстає від рук. Дайте охолонути, не розкачуючи тісто качалкою, придайте тоненьку форму долонями одразу на деку з пергаментом.

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Яблука наріжте шматочками, змішайте цукор та корицю. Начинку розподіліть по тісту, відступіть від краю приблизно 2 см, посипте цукром з корицею.

Сформуйте галету. Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром та мигдальними пластівцями. Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену.

Нагадаємо рецепт галети із фруктами.

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