Галета з яблуками та корицею: справжня магія смаку
Для тих, хто любить випічку, але не хоче довго возитися з борошном, галети — просто знахідка. Галета — це круглий плоский пиріг на основі простого пісочного тіста.
«Заплющить очі, уявіть солодкі соковиті яблука в неймовірному поєднані з корицею. Ніжне тоненьке тісто, яке чудово тримає форму, хрумкі бортики і багато яблук», — ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Потрібно:
- 100 мл води,
- 100 мл олії,
- щіпка солі,
- 280 г борошна,
- 1 ч. л. розпушувача,
- 1 пачка ванільного цукру,
- 0, 5 ч. л. кориці
Додатково:
- 3 — 4 яблука,
- 3 ч. л. цукру,
- 0, 5 ч. л. кориці
Для змазки:
- сметана
Для посипки:
- ванільний цукор,
- мигдальні пластівці
Приготування:
Для тіста просійте борошно, додайте розпушувач, корицю, щіпку солі (дуже маленьку), ванільний цукор. Доведіть воду з олією до кипіння, введіть в борошно. Швидко перемішайте ложкою, потім рукою. Тісто м 'яке, добре відстає від рук. Дайте охолонути, не розкачуючи тісто качалкою, придайте тоненьку форму долонями одразу на деку з пергаментом.
Яблука наріжте шматочками, змішайте цукор та корицю. Начинку розподіліть по тісту, відступіть від краю приблизно 2 см, посипте цукром з корицею.
Сформуйте галету. Змажте тісто сметаною, посипте ванільним цукром та мигдальними пластівцями. Випікайте при температурі 180 градусів 35 — 40 хвилин. Подавати таку випічку можна як теплу, так і охолоджену.
Нагадаємо рецепт галети із фруктами.48
Читайте нас у Facebook