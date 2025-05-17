Просто магічне «вариво»: варення з соснових шишок — дуже корисне та смачне

Українська блогерка Катерина, яка розповіла, як заготовити зелену цибулю на зиму без втрати смаку та аромату, поділилася новим рецептом.

Вона запропонувала приготувати смачне й корисне варення з соснових шишок.

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«Це магічне вариво обов'язково має бути у кожному домі. Чудовий смак варення залежить не стільки від підібраних пропорцій шишок, цукру та води, а від правильності технології приготування», — зазначила блогерка.

За її словами, за рахунок правильної технології буде майже повністю відсутня гіркота в плодах. Вони будуть м'які та ніжні, а сироп густий та ароматний.

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Катерина нагадала, що саме зараз дуже гарний період для заготівлі соснових шишок та пилку. Зараз інтенсивно квітна сосна й потрібно не проґавити цей період, бо він досить короткий.

Як відомо, соснові шишки які містять фітонциди, зменшують ріст небезпечних бактерій і підвищують імунітет. В основному, їх вживають з метою профілактики та лікування простудних захворювань та дихальних шляхів.

На 1 кг шишок потрібно:

1 літр води

1,5 кг цукру

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Приготування:

Шишки гарно вимити, відрізати хвостики, додати 1 літр води.

Перший раз варити шишки 10 хвилин. Відцідити воду через марлю, щоб видалити наліп з соснової смоли.

Додати до води цукор й варити сироп.

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Сироп (без шишок) варити 10 хвилин. Додати в нього шишки і дати настоятися 12−24 години.

Варення варити у три прийоми.

1 раз варити варення 30 хвилин.

2 раз — 10 хвилин.

3 раз — 10 хвилин.

Якщо шишки більші за розміром, то й відповідно, додавати більшу кількість часу на варку.

Готове варення викласти у чисті стерилізовані банки, закрутити й перевернути догори ногами.

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