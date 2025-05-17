41.11 / 41.67 46.15 / 46.84
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Просто магічне «вариво»: варення з соснових шишок — дуже корисне та смачне

10:56 17 травня 2025
Варення із соснових шишок має бути в кожному будинку, фото скріншот відео

Українська блогерка Катерина, яка розповіла, як заготовити зелену цибулю на зиму без втрати смаку та аромату, поділилася новим рецептом.

Вона запропонувала приготувати смачне й корисне варення з соснових шишок.

«Це магічне вариво обов'язково має бути у кожному домі. Чудовий смак варення залежить не стільки від підібраних пропорцій шишок, цукру та води, а від правильності технології приготування», — зазначила блогерка.

За її словами, за рахунок правильної технології буде майже повністю відсутня гіркота в плодах. Вони будуть м'які та ніжні, а сироп густий та ароматний.

РЕКЛАМА

Катерина нагадала, що саме зараз дуже гарний період для заготівлі соснових шишок та пилку. Зараз інтенсивно квітна сосна й потрібно не проґавити цей період, бо він досить короткий.

Як відомо, соснові шишки які містять фітонциди, зменшують ріст небезпечних бактерій і підвищують імунітет. В основному, їх вживають з метою профілактики та лікування простудних захворювань та дихальних шляхів.

На 1 кг шишок потрібно:
1 літр води
1,5 кг цукру

РЕКЛАМА

Приготування:

Шишки гарно вимити, відрізати хвостики, додати 1 літр води.

Перший раз варити шишки 10 хвилин. Відцідити воду через марлю, щоб видалити наліп з соснової смоли.

Додати до води цукор й варити сироп.

РЕКЛАМА

Сироп (без шишок) варити 10 хвилин. Додати в нього шишки і дати настоятися 12−24 години.

Варення варити у три прийоми.
1 раз варити варення 30 хвилин.
2 раз — 10 хвилин.
3 раз — 10 хвилин.

Якщо шишки більші за розміром, то й відповідно, додавати більшу кількість часу на варку.

Готове варення викласти у чисті стерилізовані банки, закрутити й перевернути догори ногами.

Любителі солодкого також оцінять авторський рецепт відомої львівської блогерки Лілії Цвіт — весняного пляцка з ревенем та маком. В ньому дуже вдале поєднання всіх інгредієнтів.

61

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на вихідні 17-18 травня

Пощастить і в коханні, і в грошах: на кого із знаків зодіаку чекає успіх у вихідні дні 17−18 травня

Зелену цибулю на зиму можна заготовити двома способами, фото скріншот відео

Зелена цибуля на зиму: як заготувати корисну зелень без втрат смаку та аромату

Трудові книжки, фото з відкритих джерел

Кабмін змінив розрахунок «радянського» стажу для пенсій: що відомо

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Наступний матеріал
Новини партнерів