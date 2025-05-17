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- 10:56 Просто магічне «вариво»: варення з соснових шишок — дуже корисне та смачне
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Просто магічне «вариво»: варення з соснових шишок — дуже корисне та смачне
Українська блогерка Катерина, яка розповіла, як заготовити зелену цибулю на зиму без втрати смаку та аромату, поділилася новим рецептом.
Вона запропонувала приготувати смачне й корисне варення з соснових шишок.
«Це магічне вариво обов'язково має бути у кожному домі. Чудовий смак варення залежить не стільки від підібраних пропорцій шишок, цукру та води, а від правильності технології приготування», — зазначила блогерка.
За її словами, за рахунок правильної технології буде майже повністю відсутня гіркота в плодах. Вони будуть м'які та ніжні, а сироп густий та ароматний.
Катерина нагадала, що саме зараз дуже гарний період для заготівлі соснових шишок та пилку. Зараз інтенсивно квітна сосна й потрібно не проґавити цей період, бо він досить короткий.
Як відомо, соснові шишки які містять фітонциди, зменшують ріст небезпечних бактерій і підвищують імунітет. В основному, їх вживають з метою профілактики та лікування простудних захворювань та дихальних шляхів.
На 1 кг шишок потрібно:
1 літр води
1,5 кг цукру
Приготування:
Шишки гарно вимити, відрізати хвостики, додати 1 літр води.
Перший раз варити шишки 10 хвилин. Відцідити воду через марлю, щоб видалити наліп з соснової смоли.
Додати до води цукор й варити сироп.
Сироп (без шишок) варити 10 хвилин. Додати в нього шишки і дати настоятися 12−24 години.
Варення варити у три прийоми.
1 раз варити варення 30 хвилин.
2 раз — 10 хвилин.
3 раз — 10 хвилин.
Якщо шишки більші за розміром, то й відповідно, додавати більшу кількість часу на варку.
Готове варення викласти у чисті стерилізовані банки, закрутити й перевернути догори ногами.
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