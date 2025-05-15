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Зелена цибуля на зиму: як заготувати корисну зелень без втрат смаку та аромату
Травень — це пора зелені — салатів з зеленню, випічки, в яку додають запашні трави.
Але господині вже починають робити заготівлі на зиму.
Так, українська блогерка запропонувала рецепт заготівлі з зеленої цибулі без втрати смаку та аромату.
За її словами, сушену цибулю можна заготовити двома способами — посушити звичайним способом та перетерти в пил.
Цибуля перетерта в пил й закрита щільно кришкою зберігається роками й не втрачає своїх смакових якостей.
Для сушки 1 кілограм свіжої цибулі помити, подрібнити, розстелити тонким шаром на 3 дека, застелені пергаментом.
Сушити цибулю у режимі «верх -низ» перші 3 години при 35 градусах, інші орієнтовно 7 годин при 50 градусах з привідкритою духовкою.
Ще один спосіб заготівлі — з сіллю.
На один кілограм свіжої цибулі додається 200 грамів солі. Блогерка зауважує, що за бажанням, можна використовувати будь- який консервант — лимонну кислоту, оцт або ж залити олією, утворюючи бар'єр, для кращого зберігання.
Найкращий спосіб заготівлі зеленої цибулі, за її словами, — це суха заморозка. Цибулю помити, дрібно порізати, скласти у контейнер й поставить у морозилку. Періодично цибулю у контейнері потрібно трусити, що вона не злиплася.
Раніше ми розповідали, як виростити цибулю без стрілок.177
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