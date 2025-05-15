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Пісочне тісто, ніжна білкова маса і кислинка від ревеню: відома блогерка поділилася рецептом весняного пляцку

15:31 15 травня 2025
Пляшок за рецептом Лілії Цвіт, фото скріншот відео

Відома львівська фудблогерка Лілія Цвіт, яка любить готувати смачні страви з маком, запропонувала авторський рецепт весняного пляцка.

Вона впевнена, що пляцок з ревенем сподобається всім — адже в ньому дуже вдале поєднання інгредієнтів.

«Саме час спекти новий весняний пляцок! Тут дуже вдале поєднання! Пісочне тісто, ніжна білкова маса і кислинка від ревеню! Це дуже смачно! Пляцок точно вартий уваги!» — зазначила господиня.

Інгредієнти (форма 30×25):

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Тісто:
Борошно — 500 г
Маргарин- 250 г
Розпушувач — 18 г
Цукор — 200 г
Сметана — 100 г
Жовтки — 8 шт.

Начинка:
Ревінь — 800 г
Мак — 100 г
Горіхи — 180 г
Білки — 8 шт.
Желе — 140 г

Приготування:

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До борошна додати розпушувач й натерти на грубій терці холодний маргарин або вершкове масло.

Перетерти тісто руками до утворення крихти.

Потім додати цукор, жовтки, сметану та вимішати. Повинно утворитися густе, але м'яке тісто.

Одну третину тіста покласти у морозилку, а дві треті частини розкачати на лист, застелений пергаментом.

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Ревень для начинки помити й порізати невеликими шматочками. Кожний шматочок обваляти у сухому маку.

Розкласти шматочки ревеню на тісті на відстані одне від одного.

Білки збити до утворення світлої маси й додати до них сухе желе. Збити до стійких піків.

Викласти половину збитих білків на ревень й рівномірно розподілити. Посипати горіхами.

Наступний шар пляцку — ревень у сухому маку, а далі — знов збиті білки.

Зверху натерти на грубій терці тісто з морозилки.

Випікати при 150 градусах приблизно 50 хвилин.

Після охолодження можна витягти пляцок з форми й подавати до столу.

Любителям випічки також варто звернути увагу на рецепт ідеального медовика.

А тим, хто любить зелені салати, підійдуть рекомендації української блогерки, яка вже робить заготівлі зеленої цибулі на зиму.

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