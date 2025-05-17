Помер знаменитий футболіст, який грав на двох чемпіонатах світу і забивав Англії (фото, відео)

Легендарний ексфутболіст збірної Камеруну Еммануель Кюнде, який був чвертьфіналістом чемпіонату світу 1990 року, помер уві сні в 68 років, повідомляє пресслужба національної федерації. Раніше не стало олімпійського чемпіона у складі камерунської збірної Модеста Мбамі.

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Захисник Кюнде був лідером тієї знаменитої команди російського тренера Валерія Непомнящего, яка на ЧС-1990 в Італії першою з африканських збірних дійшла чвертьфіналу світової першості. У боротьбі за путівку до півфіналу «леви» драматично поступилися збірній Англії (2:3), а Кюнде у тій зустрічі реалізував пенальті.

Крім того, камерунець грав на світовій першості 1982 року в Іспанії, а також перемагав зі збірною у Кубку африканських націй 1984 та 1988 років.

Еммануель Кюнде грав за збірну Камеруну на двох чемпіонатах світу

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На клубному рівні Еммануель Кюнде пограв на батьківщині, а також у французьких клубах «Лаваль» та «Реймс».

Після завершення ігрової кар'єри камерунець працював тренером. Майже весь час він очолював габонський «Бітам», з яким один раз став чемпіоном країни та двічі виграв Кубок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер унікальний камерунський футболіст, який зіграв на двох чемпіонатах світу.

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Фото із соцмереж

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