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Більше, ніж приправа: як ефективно очистити унітаз за допомогою речі, яка є у кожної господині
Унітаз може блищати чистотою й без використання кави, пінки для гоління чи змішування певних компонентів — як це роблять в Канаді.
Можна також не застосовувати хлорку або агресивну хімії. Допоможе звичайна кухонна сіль, пише видання про прибирання.
Цей скромний продукт, який ми звикли використовувати для приготування їжі, володіє дивовижними властивостями. Сіль здатна конкурувати з дорогими побутовими засобами.
На відміну від багатьох промислових очищувачів, які покладаються на їдкі кислоти, сіль діє інакше. Її ефективність обумовлена кількома ключовими властивостями, які роблять її потужним, але безпечним інструментом для підтримки чистоти у ванній кімнаті.
Сіль — це потужний природний антисептик. Вона створює середовище, непридатне для життя багатьох бактерій та мікробів, які є основною причиною неприємних запахів та утворення нальоту. Регулярне використання солі допомагає пригнічувати зростання цих мікроорганізмів, підтримуючи гігієну та свіжість.
Ще в давнину сіль використовувалася для консервації продуктів та знезараження ран, що свідчить про її давню репутацію як антимікробного засобу.
Крім того, сіль має виражену гігроскопічність — здатність поглинати вологу. Ця властивість робить її ефективною у боротьбі з вапняним нальотом та водним каменем, які часто утворюються на стінках унітазу. Крім того, сіль здатна пов'язувати та частково абсорбувати жирові відкладення, що особливо корисно для старих труб, схильних до засмічень.
Також сіль легко впорається з неприємними запахами з каналізації. Вона не просто маскує їх, а нейтралізує на молекулярному рівні. Регулярне застосування солі, особливо при запаху зі старих труб може значно покращити ситуацію, залишаючи у ванній кімнаті лише відчуття чистоти.
До того ж використання солі для чищення унітаза не потребує спеціальних навичок чи інструментів. Це простий і доступний лайфхак.
Знадобиться всього одна склянка звичайної кухонної солі. При сильних забрудненнях — кількість можна збільшити.
Алгоритм дій: засипати в чашу унітаза сіль, залити невеликою кількістю теплої води. Дати солі час попрацювати. Залишити розчин в унітазі терміном від 30 хвилин до кількох годин. Чим більше забруднення, тим довше можна залишити сіль.
Після того як сіль подіяла, ретельно промити унітаз водою, використовуючи змив.
Цей же спосіб добре працює і для боротьби із засміченнями у раковині. Невелику кількість солі засипати прямо в зливний отвір, потім залити теплою водою. Процедуру повторити кілька разів. Сіль допоможе розпушити та частково розчинити жирові та інші органічні відкладення, полегшуючи проходження води.
Раніше ми розповідали, як чистять унітази в Німеччині.142
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