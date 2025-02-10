Зробіть як в Німеччині: стало відомо, чому варто щотижня засипати сіль в унітаз

В кожній країні господині мають свої «секретики» чищення та миття сантехніки: в Туреччині унітаз чистять за допомогою нагрівання оцту та додавання в нього ще двох компонентів, а в США — за допомогою оцту та харчової соди.

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Є власні лайфхаки і у німецьких господинь. Про це розповіла українка, яка деякий час проживала у Німеччині.

«Уявіть собі ситуацію, — пише вона. — Скоро прийдуть гості, а унітаз явно не готовий їх зустріти. Наліт, запах… і ось починається паніка! Що робити? Побутова хімія? Пфф, занадто дорого! У Німеччині за засіб для унітаза треба віддати близько 3−4 євро, а сіль коштує всього 50−80 центів. Що вибере справжня німецька господиня? Звісно, вона хапає пачку солі, наче лицар меч, і йде в бій!»

Згідно опису українки, господиня бере сіль, посипає її по краях унітаза (не у воду), бере йоржик і починає, як на занятті з фітнесу, активно терти. Хлорид натрію (це і є сіль) роз'їдає запах і перешкоджає розмноженню всіх тих мікробів, які думали, що зможуть залишитися на вечір.

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Крім того, німці не зупиняються на унітазах! Замість того, щоб переплачувати за 'Кріт' 3−4 євро, вони теж вживають сіль: півпачки солі в злив, трохи оцту зверху — і можна затикати пробку. Через пів години-годину — жодного засмічення! І, головне, все це дешево і сердито.

Українські клінери теж погоджуються з тим, що сіль ефективно діє як дезінфікуючий засіб, тому що вбирає зайву вологу, розчиняє жир та усуває неприємні запахи.

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Тож якщо з труб почав поширюватися сморід, варто регулярно очищати їх сіллю. Для цього протягом тижня щодня засипайте в унітаз склянку солі, а потім заливайте теплою водою.

При цьому важливо не використовуйте окріп, адже висока температура може пошкодити сантехніку та пластикові труби. Оптимальна температура води — 35−40°C.

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Також сіль стане в нагоді, коли засмічується раковина: достатньо насипати невелику кількість у злив, а потім промити водою. Для більшого ефекту можна змішати сіль із содою, засипати у трубу та додати кілька ложок оцту. Після реакції варто зачекати дві години перед тим, як змити водою — це допоможе усунути засмічення.

До того ж окрім очищення сантехніки, сіль здатна боротися із цвіллю, що виникає через надмірну вологість у ванній кімнаті. Для цього достатньо розкласти кілька мішечків із сіллю по кутках — вона вбиратиме вологу та запобігатиме утворенню грибка.

Також ефективним способом очистки сантехніки залишається використання найдешевшого, але потужного засобу «Білизна».

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