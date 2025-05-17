Чемпіонат України з футболу, 29-й тур, 17 — 18 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд

У суботу, 17 травня, після фіналу Кубка країни «Шахтар» — «Динамо» (1:1; по пенальті — 6:5) поєдинками за участю претендентів на 4-те, єврокубкове, місце у Києві, Кривому Розі та Ковалівці стартував передостанній, 29-й, тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 29-й тур

17 травня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Полісся» (Житомир) — 0:1 (Батиста, 33). Юніорські склади — 0:1.

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«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Кузик, 48). Юніорські склади — 0:1.

«Колос» (Ковалівка) — «Карпати» (Львів) — 2:1 (Велетень, 55, Гагнідзе, 89 — Краснічі, 9, у свої ворота). Юніорські склади — 3:3.

У 29-му турі УПЛ також зіграють: 18 травня (неділя) — «Олександрія» — «Верес» (15:30), «Інгулець» — «Шахтар» (15:30), «Чорноморець» — «Динамо» (15:30). «Лівий берег» — «Рух» (15:30), ЛНЗ — «Ворскла» (15:30).

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Становище команд:

1. «Динамо» — 68 очок (28 матчів);

2. «Олександрія» — 63 (28);

3. «Шахтар» — 58 (28);

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4. «Полісся» — 47 (29);

5. «Карпати» — 46 (29);

6. «Кривбас» — 46 (29);

7. «Рух» — 37 (28);

8. «Зоря» — 37 (29);

9. «Верес» — 35 (28);

10. «Колос» — 35 (29);

11. «Оболонь» — 29 (29);

12. ЛНЗ — 29 (28);

13. «Ворскла» — 25 (28);

14. «Інгулець» — 23 (28);

15. «Лівий берег» — 23 (28);

16. «Чорноморець» — 21 (28).

Бомбардири: 17 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Артем Бондаренко («Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»); 8 — Петар Мічін, Пилип Будківський (обидва — «Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Віталій Буяльський («Динамо»), Ігор Краснопір («Карпати» / «Рух»); 6 — Ярослав Карабін («Рух»), Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»), Кевін («Шахтар»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Зоря»), Мігель Кампуш («Полісся»), Очоа Батіста («Полісся»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що житомирське «Полісся» звільнило головного тренера Імада Ашура.

Фото ФК «Полісся»

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