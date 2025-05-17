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Тільки не пакети: поширена помилка на кухні, через яку полуниця швидко псується
Любителі фруктів вже радісно потирають руки, згадуючи солодку полуницю. Ми чекаємо на неї багато місяців, а сезон триває недовго. З цих причин варто нагадати, як вибирати на базарі та зберігати полуницю, щоб якомога довше насолоджуватись її смаком, пише видання Kobieta.
Найкращі екземпляри мають рівномірний, насичений червоний колір. Уникайте купівлі фруктів із зеленими або білими кінчиками. Вони не повністю стиглі, і після збору цей процес зупиняється. Найсмачніша полуниця характеризується насиченим ароматом. Якщо ви не відчуваєте аромату, фрукт, найімовірніше, був зібраний занадто рано. Уникайте м’яких, зморщених ягід з видимими пошкодженнями.
Полуницю слід мити безпосередньо перед вживанням. Якщо ви миєте її одразу після повернення з магазину і залишаєте вологою на кухонній стільниці або в холодильнику, це сприятиме швидкому росту цвілі. Видаляйте плодоніжки лише після миття та сушіння плодів. Вони забезпечують природний захист від надмірного поглинання вологи полуницею. Завдяки цьому вона залишиться твердою та смачною.
Як мити полуницю? Обережно помістіть ягоди у друшляк і промийте під проточною водою кімнатної температури. Уникайте замочування надто довго — вони втратять свій смак і вберуть рідину, як губка. Після миття викладіть їх на паперовий рушник і обережно промокніть, щоб видалити зайву воду. Короткочасне замочування полуниці у воді з оцтом (можна використовувати яблучний оцет) видалить пестициди та захистить ягоди від цвілі. Якщо ми зробимо це вміло, вони залишаться апетитними та пружними. Змішайте оцет і воду у співвідношенні 1:3. Замочіть полуницю в суміші на 5 хвилин, потім промокніть паперовим рушником.
Рекомендується зберігати свіжу полуницю в холодильнику — при температурі 2−4ºC. Найкраще використовувати плоскі контейнери, тарілки або таці, вистелені паперовими рушниками. Полуницю слід розміщувати поруч, створюючи один шар. Ягоди не повинні лежати одна на одній, оскільки це призводить до пошкодження, і плоди швидше псуються. Не закривайте місткість герметично — полуниця любить циркуляцію повітря. Ні в якому разі не зберігайте її у поліетиленових пакетах.
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