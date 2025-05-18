- 18.05 22:27 Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
- 18.05 22:00 Дуже смачна спаржа: королівське задоволення
- 18.05 21:30 Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
- 18.05 21:00 Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби
- 18.05 20:45 «Обов'язково зверху посипаю пампушки смаженою цибулею», — кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
- 18.05 19:45 ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться
- 18.05 19:39 Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців
- 18.05 19:07 Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану
- 18.05 18:20 Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані
«1000 на 1000»: Буданов розповів, коли може відбутися наймасштабніший обмін полоненими між Україною та росією
Масштабний обмін полоненими між Україною та росією у форматі «тисяча на тисячу» може відбутися найближчими днями. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає ТСН.ua
На думку Буданова, це має статися на наступному тижні.
«Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будем забирати. І так само віддавати», — уточнив він.
При цьому глава ГУР України не вказав, хто з полонених потрапить у списки на обмін.
Нагадаємо, під час перемовин у Стамбулі 16 травня представники України та країни-агресорки домовились про обмін полонених у форматі «1000 на 1000». За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, точна дата вже визначена.
«Ми знаємо дату, але поки не говоритимемо її», — сказав він.
Про майбутній обмін також повідомила російська пропагандистська агенція «РИА Новости».
За інформацією CNN, питання обміну порушила турецька сторона, коли переговори почали заходити у «глухий кут». У списки можуть потрапити цивільні, військові та діти.
Зокрема, як повідомляє агентство, один з турецьких посадовців розповів представникам ЗМІ, що переговори між Україною та росією 16 травня були «більш позитивними, ніж очікувалося», а сторони утрималися від «звинувачувальних формулювань».
«У той момент, коли здавалося, що ситуація безвихідна, ми запропонували обмін полоненими, який включатиме три категорії — дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати схвалення», — зазначив чиновник.
Він додав, що представникам делегації рф «здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям».
«Це дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати, як їхню потребу знайти вихід», — резюмував посадовець.
Як писали «ФАКТИ», 19 квітня відбувся великий обмін полоненими між Україною та росією. Тоді із російського полону повернулися 277 українських захисників. До своїх родин повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники.
Фото: Кирило Буданов. Офіс президента України125
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня