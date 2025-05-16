Окупанти не можуть здійснити прорив: експерт про літній наступ ворога

Зараз триває стратегічна наступальна операція армії рф, яку вона розпочала ще у 2024 році. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

ВІДЕО ДНЯ

«Зараз багато розмов про міфічний літній наступ російської армії. Втім, влітку якогось окремого наступу ворожих військ не буде. У ворога стратегічна наступальна операція триває. Її рф розпочала у 2024 році», — сказав Павло Лакійчук.

На думку експерта, бої під Покровськом, Токмаком, Торецьком, Часовим Яром, на Лиманському напрямку — взаємопов'язані.

«Це єдина стратегічна операція з захоплення північно-західної частини Донбасу, де ключ — Покровськ. На півночі окупанти мають план відсікти Сіверський виступ, на південному сході вони скорочують лінію фронту, щоб вивільнити резерви для наступу», — каже він.

РЕКЛАМА

Але, додав він, стратегічна наступальна операція такого масштабу максимум планується і триває три місяці.

«Задача ворога- прорив оборони, на який закладається від декількох тижнів до місяця. Далі резерви виходять на оперативний простір. Успішною стратегічною операцією росіян можна вважати їхній наступ у лютому 2022 року на півдні. А у 2024 та 2025 роках противнику подібного не вдалося зробити. ЗСУ стійко тримають оборону. Окупанти не можуть здійснити прорив. Відповідно, у противника стає все менше резервів», — резюмував експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у путіна залишилося небагато часу для реалізації своїх військових цілей.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook