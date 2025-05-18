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Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
Це улюблений салат сестри фудблогерки Світлани Климовської, яка ділиться рецептами різних смаколиків. Жінка готує його на кожне свято. Оскільки салати, викладені шарами, є обовʼязковою частиною святкового столу в багатьох родинах, вона вирішила поділитися цим рецептом.
Інгредієнти:
- 2 курячі філе
- 250 г моркви по-корейськи
- 5 яєць
- 200 г голландського сиру
- 2 пачки майонезу
- Сіль та перець на смак
- 1 великий апельсин
Спосіб приготування:
Курине філе помити та відварити у воді з додаванням солі, перцю та лаврового листу. Охолодити та порвати на маленькі шматочки. Зварити яйця. Сир натерти на терку.
Підготувати два контейнери або дві тарілки та викласти шарами, як на фото в кільці для бісквітів. На дно шматочки курки, покрити майонезом, потім морква по-корейськи, сир та натерті яйця. Кожен шар змащувати майонезом. Апельсин помити та зрізати шкіру до м’якоті. Декорувати салат апельсином.
Залишити на ніч в холодильнику. Інгредієнтів вистачить на дві тарілки або два контейнери для салату.
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