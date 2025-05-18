Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл

Це улюблений салат сестри фудблогерки Світлани Климовської, яка ділиться рецептами різних смаколиків. Жінка готує його на кожне свято. Оскільки салати, викладені шарами, є обовʼязковою частиною святкового столу в багатьох родинах, вона вирішила поділитися цим рецептом.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 2 курячі філе

250 г моркви по-корейськи

5 яєць

200 г голландського сиру

2 пачки майонезу

Сіль та перець на смак

1 великий апельсин

Спосіб приготування:

Курине філе помити та відварити у воді з додаванням солі, перцю та лаврового листу. Охолодити та порвати на маленькі шматочки. Зварити яйця. Сир натерти на терку.

РЕКЛАМА

Підготувати два контейнери або дві тарілки та викласти шарами, як на фото в кільці для бісквітів. На дно шматочки курки, покрити майонезом, потім морква по-корейськи, сир та натерті яйця. Кожен шар змащувати майонезом. Апельсин помити та зрізати шкіру до м’якоті. Декорувати салат апельсином.

Залишити на ніч в холодильнику. Інгредієнтів вистачить на дві тарілки або два контейнери для салату.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом спаржового пирога.

РЕКЛАМА

138

Читайте нас у Facebook