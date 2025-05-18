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Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл

20:10 18 травня 2025
Салат «Апельсинчик»

Це улюблений салат сестри фудблогерки Світлани Климовської, яка ділиться рецептами різних смаколиків. Жінка готує його на кожне свято. Оскільки салати, викладені шарами, є обовʼязковою частиною святкового столу в багатьох родинах, вона вирішила поділитися цим рецептом.

Інгредієнти:

  • 2 курячі філе
  • 250 г моркви по-корейськи
  • 5 яєць
  • 200 г голландського сиру
  • 2 пачки майонезу
  • Сіль та перець на смак
  • 1 великий апельсин

Спосіб приготування:

Курине філе помити та відварити у воді з додаванням солі, перцю та лаврового листу. Охолодити та порвати на маленькі шматочки. Зварити яйця. Сир натерти на терку.

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Підготувати два контейнери або дві тарілки та викласти шарами, як на фото в кільці для бісквітів. На дно шматочки курки, покрити майонезом, потім морква по-корейськи, сир та натерті яйця. Кожен шар змащувати майонезом. Апельсин помити та зрізати шкіру до м’якоті. Декорувати салат апельсином.

Залишити на ніч в холодильнику. Інгредієнтів вистачить на дві тарілки або два контейнери для салату.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом спаржового пирога.

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