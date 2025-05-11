- 21:01 Любить калій й не проти поливу: як доглядати за смородиною, щоб отримувати гарні врожаї
- 20:35 Віддав 10 років захисту країни: на Сумщині поліг воїн з Чернігівщини
- 20:09 Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти
- 20:03 Чемпіонат України з футболу, 28-й тур, 9 — 12 травня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:54 Овнам — «Верховна Жриця», Ракам — «Дев'ятка Пентаклів, а «Рибам» — «Зірка»: Таро-прогноз та поради карт на 12 травня
- 19:46 Ефективно задушити: полковник пояснив, чому путіну потрібна Одеса
- 19:26 Ніколи не робіть так — втратити половину врожаю: аграрій розповів, який пасинок на томатах ніколи не можна видаляти
- 19:19 «Барселона» — «Реал»: відеоогляд неймовірного матчу з хет-триком та сімома голами
- 18:52 Допоможе білий оцет: як правильно очищати унітаз
- 18:23 Скільки ракет щомісяця виробляє рф: стали відомі подробиці
- 18:05 Дякуємо за любов: Потап і Настя вперше за довгий час показали своїх мам
- 17:53 Шукає вихід: Макрон оцінив пропозицію кремля щодо відновлення переговорів
Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти
Випічка з горіхами — одна з найароматніших. Якщо не любите арахіс, тоді обирайте фундук, мигдаль або інший горіх. В будь-якому випадку результат вас порадує. Після випічки кекси загорніть у плівку та заморозьте, це завадить висиханню кексів і збереже соковиту текстуру. А ще дозволить рівномірно покрити шоколадом, адже на заморожених виробах глазур схоплюється миттєво, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Складники:
- 150 г вершкового масла кімнатної температури
- 130 г цукрової пудри
- 50 г арахісової пасти
- 3 яйця
- 20 г кукурудзяного крохмалю
- 200 г борошна
- 10 г розпушувача
- 80 г смаженого арахісу, подрібненого в крихту
Шоколадна глазур:
- 200 г молочного або карамелізованого шоколаду
- 20 г олії соняшникової
- Арахіс для декору
Приготування:
Вершкове масло збити з цукровою пудрою та арахісовою пастою. По одному додати яйця кімнатної температури.
Вмішати просіяне борошно з розпушувачем та крохмалем. В кінці додати арахіс.
Викласти у дві форми, розміри по верху — 18/7/6, зробити за допомогою розтопленого масла смужку по центру, випікати 40−50 хв за температури 170 градусів. Охолодити, дістати з форми, загорнути у плівку та заморозити.
Розтопити шоколад, додати олію, розмішати, додати дрібний арахіс. Вкрити верхівку кожного кексу шляхом опускання у глазур.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт капустняка з гречкою та шкварками від Євгена Клопотенка.31
Читайте нас у Facebook
Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами