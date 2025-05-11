Арахісові кекси у шоколаді: діти будуть у захваті від цієї смакоти

Випічка з горіхами — одна з найароматніших. Якщо не любите арахіс, тоді обирайте фундук, мигдаль або інший горіх. В будь-якому випадку результат вас порадує. Після випічки кекси загорніть у плівку та заморозьте, це завадить висиханню кексів і збереже соковиту текстуру. А ще дозволить рівномірно покрити шоколадом, адже на заморожених виробах глазур схоплюється миттєво, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 150 г вершкового масла кімнатної температури

130 г цукрової пудри

50 г арахісової пасти

3 яйця

20 г кукурудзяного крохмалю

200 г борошна

10 г розпушувача

80 г смаженого арахісу, подрібненого в крихту Шоколадна глазур: 200 г молочного або карамелізованого шоколаду

20 г олії соняшникової

Арахіс для декору

Приготування:

Вершкове масло збити з цукровою пудрою та арахісовою пастою. По одному додати яйця кімнатної температури.

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Вмішати просіяне борошно з розпушувачем та крохмалем. В кінці додати арахіс.

Викласти у дві форми, розміри по верху — 18/7/6, зробити за допомогою розтопленого масла смужку по центру, випікати 40−50 хв за температури 170 градусів. Охолодити, дістати з форми, загорнути у плівку та заморозити.

Розтопити шоколад, додати олію, розмішати, додати дрібний арахіс. Вкрити верхівку кожного кексу шляхом опускання у глазур.

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