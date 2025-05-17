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Улюблений смаколик королів: готується дуже швидко і просто
Спаржа і зокрема пиріг з нею — улюблений смаколик багатьох королів. Кажуть, Людовік XIV так любив спаржеві делікатеси, що хотів їсти їх цілий рік. Приготувати спаржевий пиріг, виявляється, досить легко. Головне — робити це із натхненням! Воно потрібне у будь-якому творчому процесі.
Подаючи пиріг, сервіруйте стіл красиво. Це має значення для створення особливої атмосфери.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом спаржового пирога. Якщо пиріг вам сподобається, збережіть рецепт та приготуйте його не раз.
— Цей пиріг казково смачний, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому особисто.
Пиріг зі спаржею
- 100 г листкового тіста
- 100−150 г спаржі
- 200 г м'якого сиру
- Сіль
- Перець
- Зелень
- 20 г твердого сиру
- 1 жовток для змащування
На лист листкового тіста викласти м'який сир, приправлений спеціями та доповнений подрібненою зеленню, зверху натерти твердий сир. Викласти спаржу. Змастити жовтком.
Запікаємо при температурі 180 градусів до готовності тіста та спаржі.
І смачного!
До речі, зі спаржі можна приготувати яскравий ароматний салат, а також дуже смачний крем-суп — без вершків і смаження овочів.
Фото з альбому Елли Іванової265
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