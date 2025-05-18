Випікати смачний домашній хліб — справжнє мистецтво. А кожне мистецтво, як відомо, має свої секрети. Українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш пече хліб із великим задоволенням та має у своєму творчому кулінарному доробку чимало цікавих рецептів. Ними вона залюбки ділиться у соціальних мережах понад 15 років. Створена нею у «Фейсбуці» група «Сімейні рецепти Марини Гармаш» має сотні тисяч підписників. У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона поділилась секретами створення смачного домашнього хліба та пампушок.

«Досі пам’ятаю смак хліба прабабусі Марії»

— Марино, чому, на вашу думку, варто випікати домашній хліб?

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— При замісі тіста ми віддаємо йому теплоту рук та енергію, тому він виходить особливим. Варіантів домашнього хліба безліч, й чимало з них точно не купиш в супермаркеті. Обов'язково знайдіть час та приготуйте його вдома. І ви будете впевнені, що хліб натуральний, бо знатимете, які інгредієнти у нього додавали.

— Який хліб особисто вам до вподоби?

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— Мені подобається хліб з додаванням смаженої цибулі, а також томатний. Та улюблений мій хліб — це хліб прабабусі Марії. Досі пам’ятаю його смак. Цей хліб вона робила на спеціальній заквасці з хмелю. Випікала його одразу багато, на весь тиждень. Пригощала рідних, сусідів та частину залишала собі. Він був дуже великим, випікався в формах в печі. На жаль, більше такого смаку я не зустрічала в своєму житті. Прабабуся пішла рано, я так і не навчилася робити її хліб. Але все ж свій перший хліб спекла з підказками моєї матусі у тринадцять років. А мої діти зробили це ще раніше — в десять років.

— Домашній хліб — це справді смакота. Який би ви запропонували спекти читачам «ФАКТІВ»?

— Залюбки поділюсь рецептом заварного м'якого хліба, який ідеально підходить до перших страв. Він смачний і запашний.

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Домашній хліб виглядає дуже апетитно

Хліб з цибулею 250 мл теплої води (тобто одна склянка)

250 мл окропу

2 ч. л. цукру

1, 5 ч. л. сухих дріжджів

1 — 1, 5 ч. л. солі

3, 5 ст. л. олії

5 ст. борошна

2 ст. л. чорного кунжуту

200 г цибулі

2 ст. л. сушеної зеленої цибулі

2 ст. л. сухого молока Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на олії до рум'яного кольору. Під час смаження додайте пів чайної ложки цукру та стільки ж солі. В теплу воду додайте цукор, півтори чайні ложки дріжджів, залиште на дві-три хвилини. В миску просійте борошно, додайте чайну ложку солі, дві столові ложки олії, чорний кунжут, сушену зелену цибулю, смажену цибулю, сухе молоко. Додайте воду з дріжджами та цукром, перемішайте. Влийте окріп та ретельно перемішайте за допомогою ложки. Потім замісіть тісто руками. Воно має бути м'якеньке й майже не липнути до рук. РЕКЛАМА Накрийте миску, залишіть на 1 — 1, 5 години для підходу. Один раз тісто треба обім'яти. Сформуйте заготовку, перекладіть на лист духовки, застелений пергаментом. За бажанням посипте борошном, нанесіть лезом ножа малюнок. Дайте підійти протягом 20 хвилин. Випікайте в зазделегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 40 — 60 хвилин. І смачного!

«Ідеальний хліб для мене — це хліб з неймовірно пухким та пористим м'якушем»

— Мабуть, у вас є власні лайфхаки з випікання хліба. Чи могли б ними поділитись з читачами «ФАКТІВ»?

— Найперше, що я можу порадити — це підходити до замісу тіста з гарним настроєм та бажанням. Не застосовуйте додаткову техніку для замісу, так ви не зможете передати свою енергетику. Не бійтесь працювати з дріжджовим тістом, воно обов'язково відчує вашу невпевненість та страх. Ніколи не додавайте одразу все борошно за рецептом. Додавайте його поступово, у кілька етапів, адже воно майже завжди різне.

— Які основні критерії якості хліба?

— Перш за все, важливі якісні інгредієнти, з яких він випікається. Від них буде залежати смак, зовнішній вигляд виробу та термін його зберігання. Ідеальний хліб для мене — це хліб з неймовірно пухким та пористим м'якушем.

— Як краще зберігати домашній хліб?

— Він зберігається до п’яти днів. Краще його загорнути у пергамент, а потім у рушник.

— У кожної людини, звісно, свій смак. А які види хліба, на вашу думку, смакують з певними стравами?

— Лаваш — один з універсальних виробів. З чим тільки його не їдять — від солодкого варіанту до солоного. І яких тільки страв з ним не готують. Чорний хліб з кмином — чудова основа для рибних бутербродів. Хліб з лавандою та медом — десертний варіант. Італійська фокачча найбільш смакує з овочевими салатами, сирами, м'ясом.

«Охолодженні пампушки загортаю в харчову плівку, щоб залишались м’якими»

— Сьогодні у багатьох супермаркетах можна купити пампушки. А як їх приготувати вдома?

— Пампушки — це вже класика. Важко уявити борщ без цієї смакоти. Пампушки випікаються у вигляді маленьких булочок та ще гарячими змащуються соусом. В його основі — часник, зелень кропу, сіль, вода та олія. Обов'язково посипаю пампушки зверху смаженою цибулею.

Поділюсь рецептом пампушок на заварному тісті. Вони довго залишаються м’якенькими.

Пампушки на заварному тісті 250 мл теплої води

250 мл окропу

2 ч. л. цукру

1, 5 ч. л. сухих дріжджів

1 — 1, 5 ч. л. солі

3, 5 ст. л. олії

5 ст. борошна

2 ст. л. з гіркою сухого молока

Для намазки: часник, кріп, сіль, олія, тепла вода. В теплу воду додайте цукор та дріжджі, залиште на дві-три хвилини. В миску просійте борошно, додайте сіль та три столові ложки олії, сухе молоко. Додайте воду з дріжджами та цукром, перемішайте. Влийте окріп та ретельно перемішайте за допомогою ложки. Потім замісіть тісто руками. Воно вийде м'якеньке, злегка буде липнути до рук. Наприкінці замісу додайте пів столової ложки олії. Накрийте миску, залишіть на 1 — 1, 5 години для підходу. Один раз тісто треба обім'яти. Сформуйте заготовки, перекладіть в змащені форми. Накрийте та дайте підійти хвилин 20 — 30. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 40 хвилин. Для намазки використовую багато часнику, свіжий кріп, сіль, олію та теплу воду. Все це треба щедро намазати на ще гарячі пампушки. Охолодженні пампушки загортаю в харчову плівку, щоб залишались м’якими.

Марина Гармаш: «Обов'язково знайдіть час та приготуйте домашній хліб та пампушки вдома»

— Яке ваше творче кредо?

— В кожній моїй роботі, яку я представляю у соціальних мережах, є моя любов та частинка душі. Я готую з простих інгредієнтів, які є в кожній родині. Рецепти завжди розписую у деталях, тому вони подобаються людям.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних кулінарних конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети організації фуршетів та поділилась рецептом ягідного суфле, яке не залишить байдужим нікого з гостей.

Фото з альбому Марини Гармаш

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