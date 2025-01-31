«Бородинський» хліб: корисно та просто у приготуванні

Якщо ви віддаєте перевагу домашній випічці, то обов'язково слід звернути свою увагу на цей нескладний, але дуже гарний варіант «бородинського» хліба. Він дуже смачний, ароматний, ділиться кулінарка Тетяна Григорова. До речі, нагадаємо рецепт заварного хлібу з цибулею.

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Головні інгредієнти: солод — 5 ст. л.

пшеничне борошно — 400 г

житнє борошно — 100 г

дріжджі сухі -11 г

коріандр мелений — 2 ч.л.

сіль — 1 ½ ч.л.

мед — 2 ст.л.

вода — 420 мл

олія — 2 ст.л.

лимонний сік (оцет) — 2 ст.л. Додатково: олія — ½ ч.л.

Приготування:

У великій мисці змішати обидва види борошна, сіль, коріандр мелений, дріжджі.

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Якщо дріжджі потрібно активувати, робимо наступне: відміряти 100 мл води із загальної кількості, підігріти до теплої та влити в дріжджі. Залишити на 10−15 хвилин до появи пінної шапочки.

Додати сухий солод.

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Воду підігріти до теплої, змішати з медом і соком лимона. Або замість соку використати 9% оцет. Влити до сухих інгредієнтів, додати олію. Замісити тісто. Оскільки тісто прилипає до рук, змастити руки додатково олією і місити 5 хвилин. Залишити у теплому місці на розшарування на 1 годину. Потім обім'яти. Перенести тісто у форму. Залишити на 25 хвилин. Потім пекти протягом 40−50 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною паличкою.

Нагадаємо рецепт тартару з оселедцем. Ця легка, апетитна та креативна закуска смакує саме з «бородинськім» хлібом.

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