Наливний хліб: вийде у кожної господині

Наливний хліб — один з найпростіших варіантів приготування домашнього хліба. За таким рецептом його зможе приготувати навіть дитина. Весь основний процес замісу можна робити за допомогою ложки, або замісити вручну. Всього пару годин — і на вашому столі буде лежати ароматний, смачний хлібець. М'який, з ніжним м'якушем і легко відновлює свою форму при натисканні. Навіть через дві-три доби хліб буде, як і раніше, м'який, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт пирога з чорною смородиною.



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Потрібно: тепла вода — 500 мл;

сухі дріжджі — 2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 — 2 ч. л.;

манна крупа — (2 ст. л. в тісто і 1 — 2 ст. л. для обсипання форми і хліба);

олія — 2 ст. л.;

борошно — 4 скл.;

стакан об'ємом 250 мл

Приготування:

У теплу воду додайте цукор і сухі дріжджі, перемішайте. Залиште на 5 хвилин до появи «дріжджової шапочки». Додайте в рідину манну крупу, олію, сіль. Просійте борошно. За допомогою ложки або вручну замісіть тісто. Накрийте рушником, дайте підійти в теплому місці близько 1, 5 — 2 години. За цей час тісто підросте, за допомогою ложки або вручну обімніть тісто — так зробити 2 рази. Через дві години змастіть форму олією, дно посипте манною крупою. Перелийте тісто в форму, верх також присипте тонким шаром манної крупи. Дайте тісту «підрости» у формі близько 30 хвилин.

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Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 — 180 градусів 35 — 40 хвилин. Готовий наливний хліб дістаньте з форми, остудіть на решітці.

Нагадаємо рецепт ароматного наливного медівника.

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