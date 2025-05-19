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Імбирне печиво з медом від Злати Огнєвіч: ароматне, хрумке та просто ідеальне для затишних вечорів
Співачка Злата Огнєвіч, якій не потрібен чоловік лише «заради сексу», активно готується до майбутнього сімейного життя.
Такий висновок можна зробити з того факту, що красуня активно демонструє у соціальних мережах своє вміння вести домашнє господарство, в тому числі й готувати смачні та корисні для здоров'я страви.
Зокрема, в одному з постів Злата розповіла, як приготувати імбирне печиво з медом.
Інгредієнти:
1 яйце
50 г меду
50 г вершкового масла
30 г цукру
200 г борошна
0,25 ч. л. соди
0,25 ч.л. мускатний горіх
0,5 ч.л. меленого імбиру
0,5 ч.л. кориці
пʼять товчених зерняток гвоздики
Приготування:
Розтопити мед, масло, цукор та спеції, довести до кипіння. Додати соду, перемішати та охолодити.
Додати яйце та борошно, замісити тісто.
Розкачати тісто (0,5 см), вирізати фігурки.
Випікати 10−12 хв при 180 °C.
Також Злата показала, чоловіки якого типу їй подобаються.
Співачка пожартувала, що іноді «забуває» додати до свого образу «розпусту», що, певно, потрібно потенційним залицяльникам.
Але з цим, вірогідно, у співачки не буде проблем. Адже вона точно знає, чим вразити чоловіків!118
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