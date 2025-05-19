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Імбирне печиво з медом від Злати Огнєвіч: ароматне, хрумке та просто ідеальне для затишних вечорів

9:55 19 травня 2025
Злата Огневич фото скриншот відео

Співачка Злата Огнєвіч, якій не потрібен чоловік лише «заради сексу», активно готується до майбутнього сімейного життя.

Такий висновок можна зробити з того факту, що красуня активно демонструє у соціальних мережах своє вміння вести домашнє господарство, в тому числі й готувати смачні та корисні для здоров'я страви.

Зокрема, в одному з постів Злата розповіла, як приготувати імбирне печиво з медом.

Інгредієнти:
1 яйце
50 г меду
50 г вершкового масла
30 г цукру
200 г борошна
0,25 ч. л. соди
0,25 ч.л. мускатний горіх
0,5 ч.л. меленого імбиру
0,5 ч.л. кориці
пʼять товчених зерняток гвоздики

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Приготування:

Розтопити мед, масло, цукор та спеції, довести до кипіння. Додати соду, перемішати та охолодити.

Додати яйце та борошно, замісити тісто.

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Розкачати тісто (0,5 см), вирізати фігурки.

Випікати 10−12 хв при 180 °C.

Також Злата показала, чоловіки якого типу їй подобаються.

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Співачка пожартувала, що іноді «забуває» додати до свого образу «розпусту», що, певно, потрібно потенційним залицяльникам.

Але з цим, вірогідно, у співачки не буде проблем. Адже вона точно знає, чим вразити чоловіків!

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