- 13:51 Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати
- 13:21 Час дипломатії: Ердоган назвав умови для припинення війни
- 12:55 Притягнуть велику удачу: чиє життя кардинально зміниться на краще до кінця травня
- 12:20 Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті
- 12:07 Розсада перестояла у горщиках через холодну землю: агроблогер з міста Ірпінь показав, що варто робити з такими огірками
- 11:46 Klavdia Petrivna і Ості порадували шанувальників: «У нас дещо народилося!»
- 11:38 Екскапітан збірної України відзначив історичний тріумф у Лізі чемпіонів з маленьким сином та… сигарою
- 11:23 «Це гра в одні ворота»: аналітик про переговори у Стамбулі
- 10:55 Ванна буде як нова: експертка Мелісса розповіла, як надати блиску старій сантехніці без надмірних витрат
- 10:22 Зараз на кону довіра до Трампа в Європі, — ЗМІ
- 10:02 Працювали дрони: СБУ знищила ворожу РЛС та склади на «вишках Бойка» у Чорному морі
- 09:55 Імбирне печиво з медом від Злати Огнєвіч: ароматне, хрумке та просто ідеальне для затишних вечорів
Працювали дрони: СБУ знищила ворожу РЛС та склади на «вишках Бойка» у Чорному морі
Україна часто застосовує ударні дрони для знищення військових об'єктів окупантів. Сьогодні стало відомо, що днями СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів нейтралізували російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах у Чорному морі.
«Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання», — повідомили у спецслужбі.
Операцію провели співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.
За даними спецслужби, спочатку одну з вишок уразив безпілотник з повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.
«У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі», — зазначили у Службі безпеки України.
Раніше, за допомогою надводних дронів Україні вдалося уразити Кримський міст та 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.114
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня