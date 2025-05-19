Працювали дрони: СБУ знищила ворожу РЛС та склади на «вишках Бойка» у Чорному морі

Україна часто застосовує ударні дрони для знищення військових об'єктів окупантів. Сьогодні стало відомо, що днями СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів нейтралізували російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах у Чорному морі.

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«Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання», — повідомили у спецслужбі.

Операцію провели співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.

За даними спецслужби, спочатку одну з вишок уразив безпілотник з повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Внаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

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«У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі», — зазначили у Службі безпеки України.

Раніше, за допомогою надводних дронів Україні вдалося уразити Кримський міст та 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

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