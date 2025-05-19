Розсада перестояла у горщиках через холодну землю: агроблогер з міста Ірпінь показав, що варто робити з такими огірками

Аграрій з міста Ірпінь Валерій, який пояснював, чому деякі дачники іноді бігають по ділянці з тенісними ракетками, поділився проблемою, яка спіткала фермерів у столичному регіоні. Як відомо, через холодну весну не було можливості висадити розсаду на постійне місце у ґрунт, а саджанці вже переросли.

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«У цьому році дуже холодна весна, і ми довгий час не могли висадити розсаду на постійне місце тому вона перестояла в горщиках, — бідкається аграрій. — Зазвичай ми висаджуємо розсаду огірків у ґрунт, коли їм 20−25 днів, але в цьому році були змушені протримати її до сорока днів».

Це потрібно було зробити, пояснює Валерій, для того, щоб у теплому середовищі добре розвинулась коренева система.

При цьому розсаду підживлювали пару разів й поливали.

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Також при поливах відбувалося підживлення універсальним добривом з рівними частинами азоту, фосфору та калію. А за 5 днів до посадки було здійснено полив магнієвою селітрою. Також були видалені семидольні листи, а також все, що є у першій та других «пазухах» — пасинки та огірки, що почали в'язатися, а також вуса.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити дачникам у другу декаду травня, щоб мати гарний врожай полуниці.

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