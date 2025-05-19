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Klavdia Petrivna і Ості порадували шанувальників: «У нас дещо народилося!»

18:46 19 травня 2025
Klavdia Petrivna та Ості, фото скриншот відео

Співачка Klavdia Petrivna, яка передбачала, що президент США попаде у халепу через своє недобре ставлення до України, ледь не створила чергову сенсацію.

Так, під час концерту у місті Вроцлав вона вийшла на сцену зі співаком Ості й заявила, що з часів сольного концерту у Палаці спорту у них багато що змінилося, і навіть «дещо народилося».

При цьому Ості, якого довгий час вважали бойфрендом Соломії Опришко, почав гладити їй животика.

Це, певно, трохи здивувало шанувальників, адже багато хто з них впевнені, що в Ості не може бути «нічого серйозного» зі співачкою, адже він — начебто її рідний брат. Так воно насправді й вийшло: Соломія зізналася, що у них народилася … пісня.

Прем'єра пісні під назвою «Жовті квіти» відбудеться досить скоро — 30 травня. Шанувальники написали, що з нетерпінням чекатимуть на прем'єру. І те, що почутий фрагмент «увійшов їм у голову» у режимі 24/7.

Водночас нагадаємо, що не всім українцям подобається стиль виконання Klavdia Petrivna. Наприклад, з критикою на адресу співачки виступала вчителька вокалу з Рівного.

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