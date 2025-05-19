- 08:14 Ракам варто прислухатися до себе, а Рибам навести порядок — як у голові, так й у справах: гороскоп на вівторок, 20 травня
- 19.05 22:28 Які аксесуари взяти на відпочинок: з ними ви почуватиметеся комфортно
- 19.05 22:01 Паштет з незвичайного інгредієнта: просто, дешево та фантастично смачно
- 19.05 21:31 Різ Візерспун відмовляється допомогти колишньому чоловіку: драма у родині триває
- 19.05 21:02 Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю
- 19.05 20:35 Маючи всього два дні вихідних, витратив їх для евакуації тварин з Вовчанська: в бою на Донеччині загинув 21-річний воїн з Харківщини
- 19.05 20:08 Кіш лорен з курятиною і лісовими грибами: цією смакотою точно здивуєте гостей
- 19.05 19:56 Близнюкам — «Королева Кубків», Дівам — «Сонце», а Скорпіонам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 20 травня
- 19.05 19:50 Минулого не змінити: Віра Брежнєва висловилася про шлюб та розлучення з Костянтином Меладзе
- 19.05 19:42 Виплачувати одразу щонайменше 50 тисяч гривень: Мінсоцполітики просуває законопроєкт про підтримку народжуваності
- 19.05 19:39 Без Довбика та Миколенка: Ребров назвав склад збірної України на міжнародний турнір у Канаді
- 19.05 19:38 Особлива місія: Вільям і Кейт відправляються у Шотландію, щоб виконати почесне завдання
Klavdia Petrivna і Ості порадували шанувальників: «У нас дещо народилося!»
Співачка Klavdia Petrivna, яка передбачала, що президент США попаде у халепу через своє недобре ставлення до України, ледь не створила чергову сенсацію.
Так, під час концерту у місті Вроцлав вона вийшла на сцену зі співаком Ості й заявила, що з часів сольного концерту у Палаці спорту у них багато що змінилося, і навіть «дещо народилося».
При цьому Ості, якого довгий час вважали бойфрендом Соломії Опришко, почав гладити їй животика.
Це, певно, трохи здивувало шанувальників, адже багато хто з них впевнені, що в Ості не може бути «нічого серйозного» зі співачкою, адже він — начебто її рідний брат. Так воно насправді й вийшло: Соломія зізналася, що у них народилася … пісня.
Прем'єра пісні під назвою «Жовті квіти» відбудеться досить скоро — 30 травня. Шанувальники написали, що з нетерпінням чекатимуть на прем'єру. І те, що почутий фрагмент «увійшов їм у голову» у режимі 24/7.
Водночас нагадаємо, що не всім українцям подобається стиль виконання Klavdia Petrivna. Наприклад, з критикою на адресу співачки виступала вчителька вокалу з Рівного.218
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті
Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану