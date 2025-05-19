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Трамп втрачає терпіння: президент Фінляндії про покращення ситуації для України

18:21 19 травня 2025
Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб, який назвав варіант, що може зупинити рф, заявив, що мав довгу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, а після цього — з президентом України Володимиром Зеленським.

«Зеленський терплячий, а ось Трамп починає втрачати терпіння, але в правильному напрямку, тобто в напрямку путіна», — підсумував Стубб результати обговорень.

За словами президента, прихильники України постійно намагаються донести до Трампа, що здатність України вести оборонну війну є сильною, а ситуація росії гірша, ніж очікувалося, пише yle.fi.

Він наголосив, що, хоча міжнародна дипломатія останнім часом перебуває у своєму типовому хвилеподібному стані, за останні два тижні ситуація для України змінилася на краще.

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«Після телефонної розмови між Трампом і президентом путіним ми станемо набагато мудрішими. Сподіваюсь, що путін не вигадає якогось приводу, щоб спробувати змусити Сполучені Штати скасувати санкції», — сказав Стубб.

За словами Стубба, Фінляндія підтримує присутність Зеленського на майбутньому саміті військового альянсу НАТО. Нещодавно публічно з'явилися припущення, що українського президента можуть не запросити, бо вони хочуть догодити Дональду Трампу.

Саміт відбудеться 24−25 червня у Нідерландах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп запитував у президента Фінляндії, чи можна довіряти путіну.

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