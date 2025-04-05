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Президент Фінляндії назвав варіант, який може зупинити рф

14:24 5 квітня 2025
Александр Стубб

Александр Стубб, який обговорив з Трампом питання війни в Україні, вважає, що без максимального тиску росія продовжить свою тактику затягування переговорів. Законопроєкт у Сенаті США є правильним кроком. Про це він написав у мережі Х (Twitter).

«Найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну росії — максимально посилити тиск на москву. Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований в Сенаті США. Це амбітно. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру. Без максимального тиску росія продовжить свою тактику зволікання, і війна триватиме в осяжному майбутньому», — написав Стубб.

Додамо, що 25 республіканців і 25 демократів з сенату США об'єдналися, аби запропонувати санкції проти рф. Їх застосують, якщо вона відмовиться від перемовин про мир з Україною. Головні автори законопроєкту — сенатор-республіканець Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блюменталь. Також держсекретар США Марко Рубіо попередив путіна про наслідки затягування переговорів.

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