Модний аксесуар літа-2025: підійде для будь-якого стилю та бюджету

Прикраси для волосся у вигляді квітів — один з головних трендів літа-2025. Це ідеальний спосіб додати особливість у свій образ. Такі аксесуари підійдуть практично для будь-якого стилю та бюджету.

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Квіткова естетика продовжує бути актуальною і у вбраннях. Сукні та сарафани, футболки та топи з принтами та аплікаціями виглядають надихаюче. Як і раніше, модні і квіткові тканинні брошки. До речі, такі брошки можуть бути трансформерами і використовуватися як шпильки або гумки для волосся.

Також квітами модно прикрашати сумки. Вибирайте ті квіти, які любите. Для когось це троянди, для когось — ромашки чи фіалки, а комусь подобаються лілії.

Дуже красиво виглядають прикраси з квітами, які нагадують справжні, але не менш ефектні й фантазійні у відтінках, яких не зустрінете в природі — наприклад, троянди у відтінку «мокко мус» або «королівський синій».

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Головний критерій вибору прикрас — вони мають вам личити. І, звісно, гармоніювати з вбранням. Наприклад, до чорного лляного літнього плаття підійде жовта або біла троянда, до синього — небесно-блакитна, а до малинового — ніжно-рожева.

Нагадаємо пораду експертки зі стилю Ірини Бейлі - обираючи прикрасу, слідуйте трьом важливим і слідуйте трьом важливим.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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