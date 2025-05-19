Стосується кожної з республік колишнього СРСР: експерт пояснив, як буде зараховуватись «радянський» стаж за кордоном для пенсій

Днями представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій.



Відповідна постанова Кабміну з'явилась на урядовому сайті 16 травня.



«Відповідний закон про зарахування стажу було ухвалено ще у квітні 2024 року, а порядок до нього Кабмін чомусь не міг затвердити понад рік. Тому закон фактично не працював», — пише експерт Сергій Коробкін.



За його словами, закон № 3674 передбачає нові умови зарахування стажу, набутого до 1992 року у республіках колишнього СРСР. Таку роботу врахують і до страхового стажу, і навіть до пільгового стажу, але є одна умова — якщо людина не одержувала пенсійні виплати від іншої держави за цей період.

ВІДЕО ДНЯ

Також експерт відзначає, що у новій постанові йдеться вже не про умовний, а про повноцінний стаж, що зокрема впливатиме і на розмір пенсії.

Сергій Коробкін підкреслює, що новий закон стосується періодів роботи у всіх без виключення радянських республіках. Припустимо, українець працював до 1992 року у Казахстані. Щоб при призначенні пенсії зарахували цей стаж, йому тепер потрібно написати у заяві, що він не отримує пенсійні виплати від Казахстану і додати довідку з Пенсійного фонду Казахстану, що він там не перебуває на обліку і пенсію не одержує.

Якщо людина не може отримати таку довідку сама, то вона зазначає про причини цього у заяві та може звернутися до органів Пенсійного фонду України за допомогою, щоб до іншої держави було зроблено необхідний запит.

РЕКЛАМА

Доки відповідь на запит не надійшла, пенсія обчислюється без урахування такого стажу.

Проте, якщо немає об’єктивної можливості обміну інформацією з іншою країною, то до появи такої можливості стаж до 1992 року в іншій республіці мають зараховувати. В Порядку уточнюється, що йдеться про випадки, коли міжнародне співробітництво між органами пенсійного забезпечення двох держав не налагоджене чи не отримано відповіді на запит МЗС протягом 45 днів.

Експерт вважає, щоо стаж, набутий на території російської федерації до 1992 року, у будь-якому випадку має зараховуватися.

РЕКЛАМА

Також Сергій Коробкін наводить ще один приклад (на його думку, більше приємний).

Якщо працівник був оформлений на підприємстві, розташованому в Україні, але при цьому перебував у відрядженнях або його посилали працювати вахтовим методом до інших республік Радянського Союзу, то такий стаж, набутий до 1992 року, мають зарахувати без проблем, він не вважатиметься закордонним.

Також експерт зауважує, що пенсії, призначені до набуття чинності законом № 3674 (тобто до 23 червня 2024 року) переглядати і зменшувати не мають права. Йдеться тільки про тих, хто пішов на пенсію після вказаної дати.

Раніше експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін розповів, чи варто переходити з одного виду пенсій на інший.

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook