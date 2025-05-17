Перехід з одного виду пенсії на інший: експерт пояснив, коли це вигідно

Експерт з питань пенсійного права Сергій Коробкін, який раніше пояснював, чому ПФУ може у деяких випадках знижувати українцям пенсії, вирішив розповісти, чи варто переходити з одного виду пенсій на інший.



Як відомо, в Україні люди виходять на пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.

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Щодо переходу на інший вид пенсії експерт навів такий приклад: з 2016 року чимало держслужбовців перейшли на пенсію за віком, оскільки вона була вигіднішою. Це пов’язано з тим, що пенсії держслужбовців багато років не індексували й не перераховували, нагадує видання «На пенсії».



Колишні держслужбовці мають право отримувати звичайну пенсію за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або ж спеціальну пенсію за Законом «Про державну службу».

Експерт видання «На пенсії» Сергій Коробкін пояснив, який вид пенсії отримувати вигідніше та як можна перейти з одного виду пенсії на інший.

Він зазначив, що у 2023 році відбулися зміни — індексацію пенсій держслужбовцям відновили й дозволили їм повертатися на спеціальну пенсію, якщо її розмір вигідніший для пенсіонера. З того часу індексації також провели у 2024 та 2025 роках.

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Також експерт пояснив механізм переходу на інший вид пенсії: спочатку пенсіонер має звернутися у Пенсійний фонд. Фахівці ПФУ прорахують, чи вигідний такий перехід для пенсіонера і якщо це так, він може подати відповідну заяву про повернення до такого виду пенсії.

Нагадаємо, що Кабмін змінив розрахунок «радянського» стажу для пенсій. Це може зацікавити людей, які за радянських часів працювали в республіках колишнього СРСР.

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