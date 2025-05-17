Кабмін змінив розрахунок «радянського» стажу для пенсій: що відомо

Нестача страхового стажу — одна з головних причин, через яку частина українців не може вийти на пенсію раніше.

Особливо прикро це буває у випадках, коли людина працювала, але цей стаж їй чомусь не зараховують. Одна з таких причин — людина працювала на території однієї з республік колишнього СРСР, які тепер вважаються зовсім іншими державами.

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Саме тому Кабінет міністрів затвердив низку документів щодо визначення стажу роботи на території республік СРСР до 1992 року для призначення пенсій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, затверджено низку нормативних актів:

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- Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу;

- Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком.

Доручено Пенсійному фонду України забезпечити перегляд рішень, прийнятих з 2024 року стосовно осіб, які працювали до 1 січня 1992.

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Зазначимо, що у 2024 році був ухвалений закон, яким визначаються основні умови врахування при обчисленні пенсій періодів роботи за кордоном, в т. ч. у зв’язку із виходом України з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення.

Однією з міжнародних угод, яка діяла у цій сфері, донедавна була Угода між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення від 1992 року.

Відповідно до статті 6 угоди громадянам України при призначенні пенсії враховувалися періоди роботи на території держав — учасниць угоди (а саме, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, російської федерації),

Але з 1 січня 2023 року з угоди вийшла росія, а після цього — Україна.

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Згідно з новим законом:

- періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Союзу РСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди,

- не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Нагадаємо, що з липня 2025 року частина українців зможуть отримувати замість пенсії базову соціальну допомогу у розмірі 4500 грн щомісяця.

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