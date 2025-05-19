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Це може бути «розподіл»: аналітик про те, чого чекати від розмови Трампа із путіним
Так вважає аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк. На його думку, Київ змушений максимально використати «нестійку позицію», коли питання миру та території «вирішуються без України».
Професор додав, що Україна побоюється, що будь-яка так звана мирна угода, створена путіним і Трампом, насправді буде «угодою самогубства, бери або йди».
«У такому разі США, ймовірно, вийдуть з країни. Війна триватиме, американці відступлять, і українцям стане справді дуже важко, — каже Кларк. — Ідея переговорів між двома країнами, однієї з яких немає, є абсурдною. Це те, що в дипломатії називається розподілом. Ще до цього не дійшло, можливо, до цього не дійде, але це шлях, яким ми рухаємося. Саме туди ми прямуємо».
Він передбачив, що під час телефонної розмови між двома лідерами обговорюватиметься необхідність саміту. На думку Кларка, путін хоче зустрічі якнайшвидше, щоб «вийти зі свого статусу ізгоя».
«Він намагатиметься маніпулювати як датою, так і умовами будь-якого саміту, який він матиме з Трампом, щоб отримати максимальний простір для продовження війни. Що б там не обговорювалося дипломатично, росія щоночі намагається завдати шкоди Україні цими атаками, — каже Кларк. — Вони наполегливо просуваються по всій лінії фронту».
Раніше «ФАКТИ» публікували виступ посла України у Великій Британії Валерія Залужного на Лондонській безпековій конференції про те, що архітектура безпеки в Європі не можлива без України, яка знає, як стримувати росію.402
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