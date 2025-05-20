Шість років у владі: як несподівані моменти під час інавгурації Зеленського стали символічними

Володимир Зеленський 20 травня 2019 року офіційно вступив на посаду президента України. Його інавгурація, що проходила у Верховній Раді, привернула увагу не лише через урочистість, а й через кілька несподіваних моментів.

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Володимир Зеленський скалв присягу президента в Верховній Раді 20 травня 2019 року

Одним із таких став курйозний епізод: під час церемонії президентське посвідчення впало на підлогу, що стало предметом обговорення у соцмережах та медіа. Хоча ситуація була швидко виправлена, цей момент додав символічності події.

Ще одним важливим аспектом стало те, що у своїй промові Зеленський жодного разу не згадав слово «росія», попри те, що на той момент країна вже п’ять років протистояла російській агресії. Це викликало дискусії серед політиків та експертів, адже багато хто очікував чіткої позиції щодо конфлікту.

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Попри ці нюанси, інавгурація Зеленського ознаменувала початок нової політичної епохи в Україні. Його перші заяви були зосереджені на необхідності змін, боротьбі з корупцією та прагненні до миру.

Але прагнення до миру перекреслило повномасштабне вторгнення росії в Україну. Війна перетворила Зеленського з політика-новачка на лідера, чий голос звучить на міжнародній арені. Його каденція ознаменувалася активною дипломатичною діяльністю, зміцненням військової та фінансової підтримки України з боку західних партнерів. Президент продовжує докладати зусиль, щоб Україна залишалася в центрі світового порядку денного.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як прокоментував Зеленський готовність путіна до прямих переговорів з президентом України.

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