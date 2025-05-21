Ракам слід прислухатися до думки оточуючих, а Левам не варто ризикувати грошима: гороскоп та незвичайна порада від мольфара на 21 травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, склали прогноз на 21 травня. Цього дня не можна витрачати час на малозначущі справи — розглядаються лише глобальні проєкти, які, будучи розпочатими сьогодні, закінчаться швидко і максимально успішно, інформує ТСН.

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Козеріг

Якщо ви помітили невдоволення близьких, особливо близької людини, не відкладайте з'ясування причин. Чим швидше вирішите проблему, тим менше ризиків для стосунків.

Водолій

Не ігноруйте своє самопочуття. Якщо відчуєте втому, незважаючи на робочий день, знайдіть час для відпочинку — робота зачекає.

Риби

Не драматизуйте напруженість у відносинах, але й не ігноруйте її. Постарайтеся обговорити ситуацію, щоб уникнути образ.

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Овен

Не відкладайте запуск давно задуманих проєктів — сьогодні для цього найвдаліші умови, і робота приноситиме задоволення та успіх.

Телець

День хороший для ремонту в будинку. Якщо повноцінні роботи відкладаються, зробіть хоча б легку «косметику» — атмосфера одразу покращає.

Близнюки

Сьогодні на перший план вийде особисте життя. Особливо це стосується тих, хто давно шукає свою другу половинку — можливо, сьогодні ви нарешті знайдете щастя.

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Рак

Сьогодні варто прислухатися до думки оточуючих — вони підкажуть вам правильний шлях. Не бійтеся звертатися за допомогою, порада виявиться корисною.

Лев

Будьте обережні з фінансовими операціями — ризикові кроки можуть спричинити збитки. Краще уникати невиправданих ризиків.

Діва

Не поспішайте з новим проєктом, навіть якщо він здається привабливим. Спочатку залагодьте старі справи — інакше вони заважатимуть вашому прогресу.

Терези

Заняття творчістю допоможуть зняти втому. Згадайте старе хобі, яке приносить радість, або спробуйте щось нове.

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Скорпіон

При спробі вмовити близьку людину з важливого питання уникайте жартів, які можуть бути сприйняті інакше, ніж ви планували.

Стрілець

Сьогодні ваше красномовство допоможе переконати у своїй правоті навіть начальство. Однак будьте чесними — за нечесні дії може бути розплата.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.

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