Мирна угода Трампа з путіним приречена: у ЗМІ пояснили чому

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і очільником кремля путіним мала стати тестом на те, чи серйозно москва налаштована на припинення війни. Що ж, результатів було небагато, окрім обіцянки продовжити розмову, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Але, йдеться у статті, телефонна бесіда Трампа й путіна ніколи не могла призвести до дипломатичного прориву. З огляду на відповідні позиції України та рф, очікувати іншого було б у кращому випадку наївно, а в гіршому — ідіотично. Трамп, попри всі свої сміливі слова про те, що він хоче посадити путіна й Зеленського за стіл переговорів, дедалі більш розчарований невдачами своїх зусиль. Дональд Трамп не є людиною, орієнтованою на деталі, він хотів отримати великий результат вже вчора.

Але він також має свою гордість. Він не збирався визнавати, що мирні переговори дуже швидко йдуть в нікуди. Деякі спостерігачі сподівалися, що Дональд Трамп зачитає путіну акт про припинення вогню: проявіть добру волю та підпишіться під безумовним 30-денним припиненням вогню або зіткніться з усією силою американських фінансових санкцій і зруйнуйте свої шанси на зближення з Вашингтоном. Знову ж таки, це ніколи не було ймовірним. Трамп виявився нерішучим у тому, щоб зробити путіну щось, що могло б розхитати дипломатичний човен.

Звичайно, посилення санкцій проти російської економіки може налякати кремль настільки, що він погодиться на короткострокове перемир'я, від якого відмовився лише кілька днів тому. Однак такий поворот з боку Трампа може також підштовхнути путіна до ще більшого небажання співпрацювати. Трамп все ще хоче мирної угоди, і подобається вам це чи ні, але путін має право вето на весь процес.

РЕКЛАМА

Виходячи з оцінки президента США, путін погодився подвоїти свої зусилля. Погана новина, однак, полягає в тому, що домовленість лише про продовження переговорів — це дуже низька планка. Вона далека від остаточного вирішення війни. Продовження дискусій також не гарантує досягнення компромісу щодо суперечок, які розділяли росіян і українців протягом останніх років.

Чи є у Трампа план Б для України на випадок провалу переговорів? Якщо відповідь «ні», то йому краще зібратися зі своєю командою з національної безпеки та придумати такий план, вважають автори статті.

Варіантів небагато. Трамп може зробити те, що рекомендують багато хто з російських яструбів, повернувшись до політики часів Байдена, яка поєднувала безперервні, безумовні поставки зброї українцям, посилення санкцій проти російської економіки та дипломатичну ізоляцію москви з метою зміцнення переговорної позиції України. Або ж Трамп може вийти з процесу, звинуватити одну чи обидві сторони в непоступливості і передати українську справу європейцям, які, зрештою, мають більший інтерес у цій війні, ніж американці.

Перший варіант буде популярним на Заході, але це рецепт нової війни. Другий варіант викличе крики праведного обурення, але все ж більш виправданий з моральної точки зору, ніж запхати в горло Зеленському мирну угоду, яку він не підтримує.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що європейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.

РЕКЛАМА

133

Читайте нас у Facebook