- 21:29 «Мені не подобається»: Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл
- 21:02 Малина виросте великою та солодкою: полийте її цим простим добривом
- 20:35 Пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили маму: на війні загинув 22-річний воїн із Сумщини
- 20:09 Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини
- 19:54 Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня
- 19:46 Вперше показали стрільбу «супергармати» Кім Чен Ина: про що сказали кадри спеціалісту
- 19:21 Мирні переговори чи пастка часу: США надають кремлю перевагу у війні
- 19:08 Приречені на злидні? Чому індексація не рятує пенсіонерів від бідності
- 18:58 «Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
- 18:57 Відмовляють у праві на існування: євродепутат про переслідування росією українців на ТОТ
- 18:45 Подорожчання до кінця року не очікується: названо ТОП-5 продуктів харчування зі стабільною ціною
- 18:32 «Це — мама, а це — тато»: секрет сина Меган та принца Гаррі розкритий
Мирна угода Трампа з путіним приречена: у ЗМІ пояснили чому
За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом і очільником кремля путіним мала стати тестом на те, чи серйозно москва налаштована на припинення війни. Що ж, результатів було небагато, окрім обіцянки продовжити розмову, пише The Telegraph.
Але, йдеться у статті, телефонна бесіда Трампа й путіна ніколи не могла призвести до дипломатичного прориву. З огляду на відповідні позиції України та рф, очікувати іншого було б у кращому випадку наївно, а в гіршому — ідіотично. Трамп, попри всі свої сміливі слова про те, що він хоче посадити путіна й Зеленського за стіл переговорів, дедалі більш розчарований невдачами своїх зусиль. Дональд Трамп не є людиною, орієнтованою на деталі, він хотів отримати великий результат вже вчора.
Але він також має свою гордість. Він не збирався визнавати, що мирні переговори дуже швидко йдуть в нікуди. Деякі спостерігачі сподівалися, що Дональд Трамп зачитає путіну акт про припинення вогню: проявіть добру волю та підпишіться під безумовним 30-денним припиненням вогню або зіткніться з усією силою американських фінансових санкцій і зруйнуйте свої шанси на зближення з Вашингтоном. Знову ж таки, це ніколи не було ймовірним. Трамп виявився нерішучим у тому, щоб зробити путіну щось, що могло б розхитати дипломатичний човен.
Звичайно, посилення санкцій проти російської економіки може налякати кремль настільки, що він погодиться на короткострокове перемир'я, від якого відмовився лише кілька днів тому. Однак такий поворот з боку Трампа може також підштовхнути путіна до ще більшого небажання співпрацювати. Трамп все ще хоче мирної угоди, і подобається вам це чи ні, але путін має право вето на весь процес.
Виходячи з оцінки президента США, путін погодився подвоїти свої зусилля. Погана новина, однак, полягає в тому, що домовленість лише про продовження переговорів — це дуже низька планка. Вона далека від остаточного вирішення війни. Продовження дискусій також не гарантує досягнення компромісу щодо суперечок, які розділяли росіян і українців протягом останніх років.
Чи є у Трампа план Б для України на випадок провалу переговорів? Якщо відповідь «ні», то йому краще зібратися зі своєю командою з національної безпеки та придумати такий план, вважають автори статті.
Варіантів небагато. Трамп може зробити те, що рекомендують багато хто з російських яструбів, повернувшись до політики часів Байдена, яка поєднувала безперервні, безумовні поставки зброї українцям, посилення санкцій проти російської економіки та дипломатичну ізоляцію москви з метою зміцнення переговорної позиції України. Або ж Трамп може вийти з процесу, звинуватити одну чи обидві сторони в непоступливості і передати українську справу європейцям, які, зрештою, мають більший інтерес у цій війні, ніж американці.
Перший варіант буде популярним на Заході, але це рецепт нової війни. Другий варіант викличе крики праведного обурення, але все ж більш виправданий з моральної точки зору, ніж запхати в горло Зеленському мирну угоду, яку він не підтримує.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що європейські лідери намагаються утримати Трампа від поспішних домовленостей з путіним.
133
Читайте також: «У Трампа зараз немає нічого, що б запропонувати путіну, а у путіна — Трампу», — політолог Олег Саакян
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті