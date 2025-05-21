- 21:29 «Мені не подобається»: Гвінет Пелтроу розповіла про свої стосунки з Меган Маркл
- 21:02 Малина виросте великою та солодкою: полийте її цим простим добривом
- 20:35 Пішов в ЗСУ після того, як росіяни вбили маму: на війні загинув 22-річний воїн із Сумщини
- 20:09 Свіжість у кожному шматочку: простий, корисний та смачний салат за лічені хвилини
- 19:54 Скорпіонам — «Королева Пентаклів», Козорогам — «Король Кубків», а Тельцям — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 22 травня
- 19:46 Вперше показали стрільбу «супергармати» Кім Чен Ина: про що сказали кадри спеціалісту
- 19:21 Мирні переговори чи пастка часу: США надають кремлю перевагу у війні
- 19:08 Приречені на злидні? Чому індексація не рятує пенсіонерів від бідності
- 18:58 «Чекаю на дзвінок»: популярна модель та волонтерка подала заявку на «Холостяка»
- 18:57 Відмовляють у праві на існування: євродепутат про переслідування росією українців на ТОТ
- 18:45 Подорожчання до кінця року не очікується: названо ТОП-5 продуктів харчування зі стабільною ціною
- 18:32 «Це — мама, а це — тато»: секрет сина Меган та принца Гаррі розкритий
Зробіть таку суміш — і мурахи зникнуть всі до одного
Мурахи на дачі та городі роблять багато шкоди. Вони розносять попелицю, порушують коріння рослин, закислюють ґрунт. Від всього цього страждає врожай.
Фермери застосовують різні засоби, щоб їх позбутися, пише greencountry.
Наприклад, можна змішати харчову соду та цукор у пропорції 1:1. Розсипати біля мурашників. Мурахи з’їдають суміш, і сода знищує їх зсередини.
Манка біля мурашника — це теж вихід позбутися мурах. Вона набрякає у шлунку мурах і викликає загибель колонії.
Скупчення мурах можна засипати золою — це дратує їхню шкіру та зневоднює гніздо.
Для обробки доріжок та входу до мурашника підійде розчин — 100 мл оцту + 100 мл води. Але цією сумішшю не варто поливати рослини — можна пошкодити листя.
Ще можна використовувати буру та мед чи варення. 1 ч. ложка бури + 1 ч. ложка меду викласти у кришечки або на папірці — мурахи з’їдають і приносять це у гніздо.
Також відомо, що мурахи не переносять запах кориці, меленої кави, м’яти, лаврового листа, пижми, часнику.
Щоб не допустити повторного заселення мурах, можна розкласти відлякувачі по грядках (апельсинові шкірки, пижму, м’яту) або посадити поруч часник, цибулю, чорнобривці — мурахи їх не люблять.
Також потрібно регулярно розпушувати ґрунт і перевіряти грядки.
Раніше ми розповідали, як позбутися мурах у будинку або квартирі.192
Читайте нас у Facebook
Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті