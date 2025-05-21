Сергій Тарасов, оголошений в міжнародний розшук за підозрою у привласнення землі військових, подарував своєму сину-нардепу 21 млн грн

Аналітики R&D-центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024 рік та визначили найбагатших народних обранців. Серед них вирізняється голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олег Тарасов. За даними його декларацій, останні кілька років нардеп постійно отримував великі грошові подарунки від свого батька, який зараз переховується за кордоном як підозрюваний у справі привласнення земель військових.

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Сукупний дохід депутата Тарасова за минулий рік склав 22,8 млн грн. Це майже на 33% більше в порівнянні з 2023 роком. Таке зростання відбулось переважно завдяки подарункам від батька, Сергія Тарасова. Їх нардеп отримав на суму понад 21 млн грн.

У 2022 році Тарасов також примножив статки за рахунок батька. Відповідно до його декларації, тоді Тарасов старший подарував нардепу 8,5 мільйонів гривень. Тоді у коментарі Bihus.Info Олег Тарасов повідомив, що не знає чи не арештовані ці гроші в рамках кримінального провадження.

Батько народного депутата Тарасова Сергій Тарасов — власник кіровоградського агрохолдингу I&U Group. Як писалі ЗМІ, його підозрюють в організації схеми виведення земель з державної власності через Головне управління держгеокадастру у Кіровоградській області. Окрім Тарасова у цій справі повідомлено про підозру ще восьми фігурантам, серед яких службові особи підприємств, підконтрольних Сергію Тарасову, один з керівників держгеокадастру, приватні нотаріуси та їх посередники. Їм інкримінують зловживання службовим становищем та відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Агробізнесмена вже оголосили в міжнародний розшук, оскільки він переховується за кордоном.

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На думку експертів, такі подарунки від родичів можуть бути способом відмивання коштів отриманих злочинним шляхом. Зокрема юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан вважає, що саме формулювання «подарунок» може використовуватися як лазівка для легалізації доходів. Законність походження цих коштів мало би перевіряти Національне агентство із запобігання корупції.

Раніше повідомлялося, що прокурор Київщини Ткаленко «забув» вказати в декларації вартість елітної автівки. Чи побачить у цьому корупційну складову НАЗК?

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