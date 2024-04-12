Карма: в росії підірвали автівку ексСБУшника Прозорова

У москві підірвали автівку ексспівробітника СБУ зрадника Василя Прозорова.

Вибух у Toyota Land Cruiser Prado сталася в той момент, коли він спробував її завести, пише «Медуза».

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Повідомляють, що внаслідок вибуху у Прозорова пошкоджено ноги і ліву руку, його госпіталізували. Слідчий комітет Москви порушив кримінальну справу.

Серед ймовірних причин того, що трапилося, за даними росЗМІ, розглядають вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби.

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На подвір'ї, де вибухнув автомобіль, велися газові роботи, пишуть російські ресурси. При цьому в «Мосгазі» заявили, що система газопостачання тут справно працює.

Прозоров був шпигуном й передавав росіянам інформацію про хід АТО. Кілька років тому він втік до росії.

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У березні 2019 року Василь Прозоров дав у Москві пресконференцію, на якій розповів, що з квітня 2014 року аж до своєї відставки у 2018 році «за ідеологічними мотивами» співпрацював з росією.

За його словами, він працював в антитерористичному центрі СБУ, який керував АТО на Донеччині.

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Раніше в СБУ повідомляли, що звільнили зрадника Прозорова за пияцтво та «дискредитацію звання офіцера».

«ФАКТИ» також писали про те, що в результаті спецоперації був ліквідований ще один зрадник. Під Москвою вбили пропагандиста Іллю Киву, який після початку повномасштабного вторгнення втік до росії й працював на російські спецслужби.

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