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Події

На Київщині горить велика ТЕЦ: загинули дві людини

14:10 21 травня 2025
Пожежа у Білій Церкві, фото скриншот відео

У середу, 21 травня, у Київській області сталася масштабна пожежа — горіла Білоцерківська ТЕЦ.

Вогнем охопило градирню, на місці працюють рятувальники, повідомили у Білоцерківської міськради.

«Виник вогонь у градирні ТЕЦ у Білій Церкві — наразі пожежу локалізовано на площі близько 960 квадратних метрів. На місці події продовжують працювати рятувальники», — розповіли у міськраді.

На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки надзвичайної події — чорний стовп диму від пожежі видно здалеку.

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Внаслідок пожежі на Білоцерківській ТЕЦ загинули дві людини.

На ТЕЦ проводили ремонті роботи, під час яких сталося загоряння. Внаслідок пожежі загинули дві людини, передає bilatserkvatv.

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Раніше ми писали про пожежу у Києві поблизу станції метро «Олімпійська». А під час пожежі у Деснянському районі столиці в одній з квартир багатоповерхівки загинули дві людини.

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