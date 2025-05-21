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- 14:10 На Київщині горить велика ТЕЦ: загинули дві людини
На Київщині горить велика ТЕЦ: загинули дві людини
У середу, 21 травня, у Київській області сталася масштабна пожежа — горіла Білоцерківська ТЕЦ.
Вогнем охопило градирню, на місці працюють рятувальники, повідомили у Білоцерківської міськради.
«Виник вогонь у градирні ТЕЦ у Білій Церкві — наразі пожежу локалізовано на площі близько 960 квадратних метрів. На місці події продовжують працювати рятувальники», — розповіли у міськраді.
На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки надзвичайної події — чорний стовп диму від пожежі видно здалеку.
Внаслідок пожежі на Білоцерківській ТЕЦ загинули дві людини.
На ТЕЦ проводили ремонті роботи, під час яких сталося загоряння. Внаслідок пожежі загинули дві людини, передає bilatserkvatv.
Раніше ми писали про пожежу у Києві поблизу станції метро «Олімпійська». А під час пожежі у Деснянському районі столиці в одній з квартир багатоповерхівки загинули дві людини.329
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