40.69 / 41.31 44.87 / 45.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Біля станції метро в Києві стався вибух і пожежа: що відомо (відео)

11:41 7 квітня 2025
Згоріла машина, фото Київ24

У Києві, де тривають роботи по розборці завалів після російської атаки, у понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро «Олімпійська». З місця події піднявся густий дим.

Про це стало відомо із соцмереж.

За попередніми даними, у Києві біля метро сталося займання автомобіля.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, до місця оперативно прибули рятувальники, поліція та медики.

РЕКЛАМА

Також на місці події правоохоронці затримали чоловіка. Чи пов'язаний він з палаючою автівкою — наразі невідомо.

У коментарі obozrevatel пресслужба ДСНС повідомила, що пожежа супроводжувалась хлопками, які, ймовірно виникли через загоряння електобладнання та батареї. Це і могли чути кияни, передає «Реальний Київ».

РЕКЛАМА

В Києві не оголошували повітряної тривоги, тому, ймовірно, вибух не пов'язаний з російською атакою.

Нагадаємо, минула ніч пройшла в Україні більш-менш спокійно. В Оболонському районі Києва рятувальники продовжують роботи по ліквідації завалів, які виникли після удару по столиці ракетами в ніч на 6 квітня. Тоді росіяни атакували Україну 132 засобами повітряного нападу: 23 ракетами та 109 дронами. Збити вдалося 13 ракет та 40 БПЛА, ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

389

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 7 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Близнюки зможуть розслабитися після обіду, а Стрільців покарають за лінощі: гороскоп на 7 квітня

Східний гороскоп на тиждень із 7 по 13 квітня

Зміям потрібно проявити активність, а Коням — обережність: східний гороскоп на тиждень 7 — 13 квітня

Розсада, фото скріншот відео

Розсада оживе на очах після цієї обробки: аграрій порадив, як позбавити стресу рослини, що вирощуються у кімнатних умовах

Таро-прогноз на 7 квітня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Левам — «Десятка Денаріїв» та успіх, Водоліям — «Блазень» і несподіванка: Таро-прогноз на 7 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту