Біля станції метро в Києві стався вибух і пожежа: що відомо (відео)

У Києві, де тривають роботи по розборці завалів після російської атаки, у понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро «Олімпійська». З місця події піднявся густий дим.

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Про це стало відомо із соцмереж.

За попередніми даними, у Києві біля метро сталося займання автомобіля.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, до місця оперативно прибули рятувальники, поліція та медики.

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Також на місці події правоохоронці затримали чоловіка. Чи пов'язаний він з палаючою автівкою — наразі невідомо.

У коментарі obozrevatel пресслужба ДСНС повідомила, що пожежа супроводжувалась хлопками, які, ймовірно виникли через загоряння електобладнання та батареї. Це і могли чути кияни, передає «Реальний Київ».

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В Києві не оголошували повітряної тривоги, тому, ймовірно, вибух не пов'язаний з російською атакою.

Нагадаємо, минула ніч пройшла в Україні більш-менш спокійно. В Оболонському районі Києва рятувальники продовжують роботи по ліквідації завалів, які виникли після удару по столиці ракетами в ніч на 6 квітня. Тоді росіяни атакували Україну 132 засобами повітряного нападу: 23 ракетами та 109 дронами. Збити вдалося 13 ракет та 40 БПЛА, ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

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