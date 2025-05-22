Чому королева Єлизавета не хотіла жити з Меган Маркл: стала відома причина

Стосунки між Меган Маркл та британською королівською родиною ніколи не були простими. З моменту свого прибуття до Віндзорського кола колишня американська акторка викликала неоднозначні думки. А її ставлення до персоналу палацу справді викликало тривогу. За словами журналістки Кеті Ніколл, королева Єлизавета була змушена втрутитися. Все сталося за кілька днів до весілля Меган та принца Гаррі у травні 2018 року. Під час дегустації меню у Віндзорському замку у Меган виникли розбіжності з командою кейтерингу.

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Маркл просила веганські та макробіотичні страви для банкету. Однак, скуштувавши одну зі страв, заявила, що вона «на смак, як яйця». Меган не обмежилася лише офіційною скаргою, а різко зробила догану відповідальному офіціанту. Кілька свідків вважали використаний тон неприйнятним. Атмосфера стала напруженою, та це досягла вух королеви Єлизавети. Вона швидко відреагувала твердою фразою, яка підсумувала її життєву філософію, пише catalunyadiari.com

«Меган, у цій родині ми не розмовляємо з людьми так», — прямо сказала їй королева Єлизавета. Коротка фраза, але наповнена інституційним значенням. Королева, відома своєю ввічливістю навіть з найскромнішим персоналом, встановила дуже чітку межу. Ця сцена залишила слід у їхніх стосунках. Хоча весілля пройшло без публічних перешкод, щось змінилося у сприйнятті королеви. Це не був одноразовий конфлікт.

З часом випливли назовні інші подібні епізоди. Історик Г'юго Вікерс розповів, що під час перебування у Фрогмор-котеджі у Меган виникало багато розбіжностей з персоналом палацу. Навіть садівник подав офіційну скаргу на її ставлення.

Ця скарга також дійшла до королеви Єлизавети. Знову ж таки, вона безпосередньо втрутилася, щоб зупинити те, що вже здавалося моделлю поведінки.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зворушливе фото Меган Маркл своєї сім’ї викликало критику у королівських джерел.

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