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Готуємо український калач: рецепт запашної випічки до ранкової кави
Чудовою традицією є випікання калачів та пригощання ними рідних та близьких. Калач готується з універсального тіста, з яким одне задоволення працювати. Виріб виходить ніжний, мʼякий та з волокнистою структурою, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
1600 г борошно вищого ґатунку
400 г борошно хлібне (манітоба чи першого ґатунку, тобто з високим вмістом білка)
30 г дріжджі сухі активні
200 г олія
150 г цукор
35 г сіль
450 г вода
470 г молоко (для пісної версії замінити на рослинне молоко рисове, вівсяне, кокосове чи мигдалеве або ж на воду)
Приготування
Всі інгредієнти змішати в діжці комбайна та вимішувати до еластичності.
Накрити та залишити для ферментації. Розділяємо тісто та формуємо. Вироби, які підійшли, змащуємо яйцем (для пісної версії після випікання змастити сиропом чи киселем), випікаємо. Готовий виріб повинен мати рівномірну рум’яну скоринку.
Раніше Анніна Карпенко розповідала, як приготувати дуже смачні рогалики на сирному тісті.
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