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Ароматні ліниві вареники з маком: будете готувати їх ледь не щодня, бо це смакота
Фудблогерка Анніна Карпенко полюбляє кисломолочний сир та страви на його основі. На її думку, це не тільки смачно, а ще й корисно! А ліниві вареники — це взагалі смак дитинства, готувати їх легко та швидко, проте яка смакота виходить. Спробуйте й ви, точно не пошкодуєте, радить кулінарка.
Ліниві вареники з маком
Складники:
200 г сиру
15 г маку
1 жовток
25 г борошна рисового (або в/ґ)
10 г підсолоджувача на вибір
ванільний цукор
Приготування
Замішуємо тісто, формуємо, варимо та насолоджуємось.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ліниві вареники з вишнею за рецептом популярної фудблогерки Людмили Борщ. А відомий фудблогер Олександр Огороднік ділився рецептом ледачих вареників в кокосово-шоколадному соусі, від яких діти будуть у захваті.
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Фото Анніни Карпенко53
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