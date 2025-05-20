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Надбаний у росії та білорусі трудовий стаж віднині враховуватимуть при призначенні пенсії в Україні, — рішення Кабміну

14:49 20 травня 2025
Кабмін змінив облік страхового стажу, одержаного за кордоном. Фото Pixabay

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою визначено, що страховий стаж, набутий україанцями за кордоном, враховуватимуть при визначенні права на пенсію за віком в Україні.

В Мінсоцполітики нагадали, що раніше діяла норма, згідно з якою враховувався лише стаж, набутий в Україні, виключення стосувалося крааїн, з якими Україна мала ратифіковані угоди щодо врахування стажу. Після початку російської агресії проти України ПФУ не співпрацював з відповідними органами росії та білорусі.

Зазначається, що урядовою постановою це питання врегульоване — людина може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від російських та білоруських органів. «Це є її юридичною відповідальністю про надання правдивої інформації. Такого засвідчення людиною, що вона не отримує пенсію поза Україною, буде достатньо для призначення пенсії в Україні», — наголосили в міністерстві.

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Зазначається, що минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який запровадив так звану пропорційну систему обрахування стажу. Так, для всіх країн застосовуються однакові правила: розмір пенсії українців залежатиме від страхових внесків, сплачених в Україні, але водночас, якщо людина працювала за кордоном, то її стаж буде враховуватися при визначенні права на пенсію.

«Наприклад, якщо людина пропрацювала в Україні 25 років і ще 5 років — за кордоном, до прийняття Закону — вона б не мала права на призначення пенсії за віком. Тепер — вона зможе включити ці 5 років страхового стажу за кордоном до свого стажу в Україні», — пояснили в міністерстві та додали, що нова урядова постанова регламентує врахування цього стажу:

Отже, незалежно від того, чи укладено з країною угоду про взаємне визнання стажу, якщо стаж враховувався в стаж за кордоном (і це підтверджується документами), він буде враховуватися для визначення права на пенсію і в Україні.

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Нагадаємо, що пенсію за віком в Україні призначають з урахуванням страхового стажу. Цього року для виходу на пенсію за віком людина має мати такий стаж:

  • У 60 років — не менше 32-х років страхового стажу,
  • У 63 роки — від 22-х до 32-х років,
  • У 65 років — від 22-х до 15-ти років.

Якщо людина у 65 років не має необхідного стажу, їй призначаються мінімальні соціальні виплати.

Матеріал «Стосується кожної з республік колишнього СРСР: експерт пояснив, як буде зараховуватись „радянський“ стаж за кордоном для пенсій» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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