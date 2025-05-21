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Деяким пенсіонерам виплатять допомогу у сумі від 2,5 до 4 тисяч гривень: хто зможе отримати
Разом з коштами від благодійників пенсіонери також можуть отримувати гроші від місцевої влади.
Зокрема, в Одесі відбулося засідання робочої групи міської ради, яка прийняла рішення виплатити додаткові гроші жителям міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради.
«На підставі рішення робочої групи 17 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорій, з І групою інвалідності та особам, розмір пенсії яких не перевищує 9000 грн, буде надана адресна одноразова матеріальна допомога в розмірі 4000 грн кожному. Загальна сума допомоги — 68 тисяч грн», — йдеться у повідомленні.
Також одноразову грошову допомогу виплатять і 39 вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Вони отримають по 2500 гривень кожна.
Всього Одеська міськрада виділила 165,5 тисячі гривень на виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
«Це хороша практика, яку можна запозичити й іншим територіальним громадам», — пишуть у відгуках в соціальних мережах одесити.
Нагадаємо, раніше експерт з фінансових питань Сергій Коробкін пояснив, як буде зараховуватись «радянський» стаж за кордоном для пенсій.129
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