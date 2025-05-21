41.08 / 41.69 46.50 / 47.26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Деяким пенсіонерам виплатять допомогу у сумі від 2,5 до 4 тисяч гривень: хто зможе отримати

9:26 21 травня 2025
Гроші отримають постраждалі від аварії на ЧАЕС, фото з відкритих джерел

Разом з коштами від благодійників пенсіонери також можуть отримувати гроші від місцевої влади.

Зокрема, в Одесі відбулося засідання робочої групи міської ради, яка прийняла рішення виплатити додаткові гроші жителям міста, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради.

«На підставі рішення робочої групи 17 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до І та ІІ категорій, з І групою інвалідності та особам, розмір пенсії яких не перевищує 9000 грн, буде надана адресна одноразова матеріальна допомога в розмірі 4000 грн кожному. Загальна сума допомоги — 68 тисяч грн», — йдеться у повідомленні.

Також одноразову грошову допомогу виплатять і 39 вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Вони отримають по 2500 гривень кожна.

Всього Одеська міськрада виділила 165,5 тисячі гривень на виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

РЕКЛАМА

«Це хороша практика, яку можна запозичити й іншим територіальним громадам», — пишуть у відгуках в соціальних мережах одесити.

Нагадаємо, раніше експерт з фінансових питань Сергій Коробкін пояснив, як буде зараховуватись «радянський» стаж за кордоном для пенсій.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дарʼя Пономаренко з Черкас увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Фото фейсбук

Не побоялася впасти з 4-метрової висоти: школярка з України вперше встановила рекорд Гіннеса у пілонному спорті

Дорофєєва «пригадала минуле» Завгородньому. Фото із соцмереж

Я вже не можу: Надя Дорофєєва звернулася до колишнього

Виноград

Розкидайте під виноградом навесні: це точно гарантія рекордного врожаю

Юрист розповіла, яке майно можуть відібрати в ухилянта

Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану

Наступний матеріал
Новини партнерів