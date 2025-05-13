Країни Європи виявили бажання брати участь у переговорах між росією та Україною, які мають пройти у Стамбулі. Але це може відбутись лише за умови досягнення попереднього перемир’я. Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

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«У Києві ми стали свідками історичної події, оскільки було зроблено вирішальний крок до миру в Україні, — сказав Жан-Ноель Барро. — Цей одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні».

Однак, додав міністр, «для цього потрібне припинення вогню».

«Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило володимиру путіну вчинити масові вбивства в Бучі, які жахнули всю планету. Тож „так“ мирним переговорам, але спочатку припинення вогню. Якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на путіна», - додав Жан-Ноель Барро.

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Він додав, що вони з колегами мають можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували путіну 400 мільярдів євро.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що політика Трампа по Україні ставить весь світ у незмірно гірше становище.

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