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Європа хоче бути присутньою на переговорах щодо миру в Україні, — ЗМІ
Країни Європи виявили бажання брати участь у переговорах між росією та Україною, які мають пройти у Стамбулі. Але це може відбутись лише за умови досягнення попереднього перемир’я. Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро.
«У Києві ми стали свідками історичної події, оскільки було зроблено вирішальний крок до миру в Україні, — сказав Жан-Ноель Барро. — Цей одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні».
Однак, додав міністр, «для цього потрібне припинення вогню».
«Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило володимиру путіну вчинити масові вбивства в Бучі, які жахнули всю планету. Тож „так“ мирним переговорам, але спочатку припинення вогню. Якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на путіна», - додав Жан-Ноель Барро.
Він додав, що вони з колегами мають можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували путіну 400 мільярдів євро.
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