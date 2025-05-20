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«Тільки вони знають деталі»: Трамп обіцяє переговори щодо України у Ватикані
Трамп знов обіцяє негайні переговори у Ватикані щодо припинення вогню між росією та Україною. Після телефонної розмови з головою кремля путіним Дональд Трамп написав на платформі Truth Social, що переговори мають розпочатися негайно, і що Папа Римський запропонував Ватикан як місце проведення переговорів.
«росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню. Й, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, адже тільки вони знають деталі», — заявив Трамп.
Він додав, що росія хоче торгувати зі США, й погодився, що це гарна ідея.
«Вона має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства, а її потенціал є необмеженим», — зауважив президент США.
Загалом Дональд Трамп висловив задоволення розмовою з президентом росії. Про телефонний дзвінок було повідомлено Німеччині, Франції, Італії та Фінляндії.
Після розмови з главою кремля Дональд Трамп провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у ЗМІ назвали умови закінчення війни в Україні.151
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