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Накопичилося понад 10 мільярдів гривень: чи пропадуть пенсії у тих, хто не зміг виїхати з окупованої території
Українцям, які змушені були покинути свої будинки через російську агресію, змінили правила надання фінансової допомоги. Однак дуже багато людей, перш за все пенсіонерів, так і не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій, але свої пенсії вони зможуть отримати пізніше.
Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, частина українських пенсіонерів мешкає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію після проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.
Оскільки частина пенсіонерів так і не змогла пройти ідентифікацію або повідомити про себе, вже на 1 жовтня 2023 року в Ощадбанку було накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (тих територій, які були окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році).
Також Пенсійний фонд України давно (від одного до іноді 5−7 років) не може зв'язатися з деякими пенсіонерами, які щонайменше рік не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Тому їхні пенсійні кошти накопичуються в Ощадбанку, який має ці пенсії виплачувати.
Щоб зробити пенсійну систему фінансово стабільнішою, Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановив нове правило: кошти, відкладені для виплати таких пенсій, тепер зберігатимуться не в Ощадбанку, а безпосередньо у Пенсійному фонді України.
Своєю чергою Кабмін підготував проєкт спеціальних правил, згідно з якими накопичені в Ощадбанку кошти перейдуть до Пенсійного фонду України. Згодом пенсіонери або їхні законні спадкоємці (рідні, які мають право успадковувати ці гроші) зможуть отримати ці кошти у Пенсійному фонді України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, яким чином законні спадкоємці пенсіонера можуть отримати належні йому виплати.10
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