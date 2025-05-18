- 18.05 22:27 Сріблясті босоніжки — тренд літа-2025: чому це взуття стане вигідною інвестицією в гардероб
- 18.05 22:00 Дуже смачна спаржа: королівське задоволення
- 18.05 21:30 Ніколь Кідман зізналася, що шкодує про одну річ, від якої відмовилася під час побачень
- 18.05 21:00 Як почистити духовку без проблем: найкращі домашні засоби
- 18.05 20:45 «Обов'язково зверху посипаю пампушки смаженою цибулею», — кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Користувався авторитетом серед побратимів: понад рік рідні чекали на захисника з Вінниччини, який поліг під Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Закохані» та турбота про близьких, Терезам — «Сонце» і радість: Таро-прогноз на 19 травня
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обов’язково подавайте на святковий стіл
- 18.05 19:45 ЗСУ знищили 50-річний раритет окупантів: про що йдеться
- 18.05 19:39 Грози, град та аномальний холод: що кажуть синоптики про погоду у травні, яка, як і раніше, не тішить українців
- 18.05 19:07 Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану
- 18.05 18:20 Дякую за лідерство у збереженні життів: що сказав Зеленський віцепрезиденту США на зустрічі у Ватикані
Надавати переселенцям фінансову допомогу будуть по-новому: що змінилося
Нещодавно уряд вносив зміни до постанови щодо надання внутрішнім переселенцям субсидії на оплату оренди житла.
Йдеться про рішення Кабміну щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.
Читайте також: В Україні змінили порядок оформлення та видачі довідок переселенцям: що важливо знати
В цьому документі, як пише профільне видання «На пенсії», йдеться й про деякі зміні у правилах щодо надання ВПО допомоги на проживання (по 2000 гривень на місяць для дорослої людини і 3000 гривень для дитини чи особи з інвалідністю).
Так, отримати довідку внутрішнього переселенця та виплати можуть військовослужбовці, які служили в Збройних силах України (крім строкової служби та офіцерів за призовом) й проживали в зонах ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або втратили житло через воєнні дії. А ВПО, яким призначили субсидію на оренду житла, такі виплати можуть тимчасово призупинити.
Ще одна зміна стосується адреси, яку переселенець має вказувати, подаючи заяву на отримання виплат. Віднині нею не може бути адреса юридичної особи, офісу чи держустанови. Втім, є виключення — якщо ВПО проживає у вказаному місці щонайменше 15 днів. ВПО, які змінюють місце проживання, мають стати на облік за новою адресою протягом 60 днів.
Читайте також: Отримати допомогу від держави зможуть більше переселенців: що вирішив Кабмін
З липня поточного року Мінфін щомісяця перевірятиме, хто з ВПО перебуває за межами України більш як 90 днів. Таким переселенцям припинять нараховувати грошову допомогу. Виняток — лікування, навчання, смерть родича, службове відрядження, що мають документальні підтвердження.
Раніше в ПФУ розповіли про правила надання внутрішнім переселенцям субсидії на оренду житла.
Фото Pixabay145
Читайте нас у Facebook
Щурам важливо не зупинятися на досягнутому, а Коням — зберігати спокій: східний гороскоп на тиждень 19 — 25 травня